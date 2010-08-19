浙江省公路工程施工方面的论文在哪发表

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-10-17 16:35

眼下我国的公路交通已经十分发达，发展十分迅速，公路施工建设水平也有了很大的提高，但是总体的质量与水平和发达国家相比还有有着一定差距，因此，公路施工需要优秀的人才来支撑与推动，浙江省公路工程施工方面的论文在哪发表?

《浙江交通职业技术学院学报》是由浙江交通职业技术学院主办的文理综合性学术期刊，主要刊登交通工程、航海技术、汽车工程、轮机工程、信息工程、管理学、基础学科及相关学科的科研成果。热忱欢迎校内外作者踊跃投稿。

《浙江大学学报》系由浙江大学主办、教育部主管的综合性学术理论刊物，刊载具有一定学术水平和有新意的学术论文，包括文学、史学、哲学、政治、经济学、教育、管理、旅游文化、新闻传播、古籍整理等，内容丰富，在国内外有较大的影响。

《交通建设与管理》(月刊)创刊于1964年，由交通部科学研究院主办，国内外公开发行的一本融政策性、新闻性、权威性于一体，体现管理性、技术性、信息性等多重特征的国家级综合性专业期刊。坚持“以市场为导向、服务行业发展”的办刊方针，专注于国内外交通建设和管理市场的剖析及新技术、新材料、新设备、新工艺的宣传、推广;重点报道国内外交通建设、管理方面的有关方针政策;介绍国内外公路、水运交通的最新科技成果和发展动态;编译国内外公路水运交通建设和管理的最新文献。

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