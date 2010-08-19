采矿中级工程师论文在什么期刊发
来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-10-17 16:18
我国国土面积大，矿产资源丰富，矿产资源总量稳居世界前列，但是人均占有量却很低，随着城市的发展人们对矿产的开采程度越来越高，如何让协调经济发展与矿产保护成了矿业从业人员应该思考的问题，矿业人员晋升也离不开论文发表，采矿中级工程师论文在什么期刊发?
《煤矿开采》煤矿技术期刊，创刊于1991年，是国家煤矿安全监察局主管，由煤炭科学研究总院主办，向国内外公开发行的采矿专业综合性技术期刊，是煤炭行业新技术、新产品发布的主要媒体之一。栏目设置：综述、应用基础、开采与设计、特殊采煤与矿区环境治理、巷道工程、开采装备、矿压与灾害控制、技术经济管理。
《矿业工程》矿业期刊，创刊于2003年，由中国冶金建设集团鞍山冶金设计研究总院主办。主要报道当代国内外冶金矿山行业在科研、生产、管理、信息等方面的先进技术及经验。本刊诚挚欢迎科研、生产、管理、信息等方面的专家、学者和广大工程技术人员有关国内外冶金矿山方面的最新科技动态、生产实践等的学术论文和先进经验以及国家(省、部)基金资助项目的研究成果及出国考察报告。
《采矿与安全工程学报》于1984年创刊，原刊名《矿山压力》，半年刊，系煤炭学院内部发行。1990年更名为《矿山压力与顶板管理》，季刊，经国家科委批准，取得正式刊号，在国内外公开发行。2006年再次更名为《采矿与安全工程学报》，本刊适宜煤炭生产企业、高等院校、科研院所的工程技术人员阅读。
中级工程师的论文还是比较容易写作与发表的，在普刊发表2-3篇即可，但是对于没有经验的参评者来说依旧是个难题，如果大家有中级工程师论文写作与发表方面的疑问可以咨询中国鸣网在线客服，客服人员会进行有针对性的专业指导，帮助您顺利发表职称论文。
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我们正处于网络化的知识时代。我们的工作和生活以知识创造、信息交流和技术应用为中心，而知识也历经了从分类、层级到网络和生态的变革。本文是一篇论文发表省级期刊投稿的论文范文，主要论述了以学习活动为中心的网络学习活动个案研究。
摘要：近年来在构建和谐社会、建设社会主义新农村的大好形势下，我国的，建筑、房地产等产业的持续高速发展。从目前甚至今后几年我国的经济社会发展趋势来看，整个就业市场中对建筑类专业人才的需求量仍然将持续增长，相关就业领域中适合建筑类专业毕业生的岗位也较多。建筑类专业毕业生应该把握好当前的有利时机，实现就业的最优化。
我国《刑法》第17条规定：“已满16周岁的人犯罪，应当负刑事责任。已满14周岁不满16周岁的人，犯故意杀人，故意伤害致人重伤或死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。本文是一篇法律期刊投稿范文，主要论述了困境未成年人犯罪被害预防与对策探讨。
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