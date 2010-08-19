法学核心期刊推荐

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-10-17 15:50

法学是关于法律的科学，没有规矩不成方圆，社会的发展需要法律的规范，个人的行为也需要法律的规范，由此可见法学的重要性，许多高校都设有法学专业，法学专业的毕业生需要发表法学论文，已经执业的律师想要晋升也需要发表论文，法学核心期刊有哪些?

《清华法学》秉承清华大学自强不息，厚德载物，行胜于言之精神，《清华法学》以严谨求实自律为办刊宗旨，以开放的姿态，预留佳圃，敬候国手佳作。杂志对稿件的要求为富有原创性、问题意识强烈、论证充分、表达精准、独立署名，对文章篇幅没有限制。

《法学杂志》创刊于1980年，是我国改革开放之后最早的法学期刊之一，1980年由司法部确定为国家一级法学期刊。28年来,《法学杂志》以内容丰富、观点鲜明、文字精炼的办刊特色，赢得了法学期刊阵营中的较高地位，受到了中外读者的欢迎。

创刊于1980年的《法学论坛》，是我国改革开放之后最早的法学期刊之一，1980年由司法部确定为国家一级法学期刊。创刊27年来,《法学杂志》以内容丰富、观点鲜明、文字精炼的独特办刊特色，赢得了在法学期刊阵营中的较高地位，受到中外读者的欢迎。

普通的法学专业本科毕业论文是比较好发表的，写作难度也不算大，对于没有工作经验的毕业生来说是可以接受的，律师发表论文主要看评审的是哪个级别的律师职称，三级、二级、一级律师都是需要发表职称论文的，级别越高就越需要发表核心期刊，所以大家要根据自己的实际情况选择合适的刊物发表。