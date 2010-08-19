教授级政工师论文发表期刊有哪些

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-10-14 16:06

政工师也是很常见的一个职称系列，同样分为初中高三个级别，教授级政工师属于高级职称，高级政工师职称一般需要发表2-3篇省级或国家级期刊论文，但是，如果所在单位竞争比较激烈，作者不妨发表1-2篇核心期刊论文，这样胜算会更大一些，核心期刊论文会给作者加不少分，教授级政工师论文发表期刊有哪些?

《团结》杂志由中国国民党革命委员会中央委员会主管主办，主编吴先宁先生，刊物顾问组里的人物都是社会名流，如民革中央副主席万鄂湘、国务院发展研究中心办公厅主任刘世锦、全国政协研究室主任卞晋平、全国人大常委会研究室主任尹中卿、中国人民大学行政管理研究所所长毛寿龙、中共中央党校政党比较研究中心主任王长江、清华大学法学院副院长王振民、中共中央统战部研究室主任庄聪生等，皆非引车卖浆者流可比也。

《政工学刊》是面向国内外公开发行的政治工作综合性月刊，社址在辽宁省大连市。办刊宗旨：坚持四项基本原则，宣传党的路线方针政策，研究和解决新时期政治工作中提出的理论和实际问题，为提高政工干部素质服务，为加强思想政治建设服务。

《石油政工研究》办刊宗旨：以党政干部为对象的，弘扬主旋律，倡导先进文化的阵地;交流典型经验，介绍真知灼见，服务中心工作。目标是：向“代表先进文化的前进方向”的高新境界攀登。

一切创新源于模仿，没有写作经验的作者不妨先参考一下相关刊物上的优秀文章，政工师论文是理论性很强的文章，需要大家有过硬的理论知识功底，模仿的同时找到创新点，另外，作者也不要怕丢面子，怕文章被拒，要知道，反复修改本身就是一个提高的过程。