如何在数学通报上发表论文
来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-10-14 15:42
如何在数学通报上发表论文?《数学通报》是由中国数学会和北京师范大学合办，是我国第一份全国性的数学普及刊物，是北大核心刊物，主要面向中等学校数学教师，既然是核心刊物，想要发表可就不那么容易了，尤其数学教学论文，论文本身就要求教师能够深度理解教材，结合教材与灵活教学相辅相成，这样才能写出科学严谨的数学教学论文，核心刊物对文章的要求相比普通刊物高出太多，对教师的专业水准和论文的学术含量都有较高的评判标准，如何在数学通报上发表论文?
文章应具有科学性、实用性，资料可靠，数据准确，文字精炼，文章题目简明确切地反映论文的核心内容、主要观点和论点，一般不用副标题，中文文题以不超过20个汉字为宜，编辑是作者论文的第一读者，所以文题的好坏决定能否进入第一轮初选。所以文题的作用我们不能小视，选题一旦确定后，就要谋篇布局，考虑文章的基本结构和撰写思路，摘要和关键词文稿须附中英文摘要，中英文摘要的文意要一致，接下来可以分为以下几个环节：列提纲、初稿、修改，修改的过程也就是文章润色的过程，即是你的作品马上要和读者见面的最后一个环节，所以改文章不能着急，有的文章可以当时改，有的文章可以先放一放，放的时间长一些更好，到那时再改，你会发现有好多新的看法，新的补充，对文章会很有益处。
在投稿的时候，不要一稿多投，很多作者没有耐心等待，同时向多家杂志社投稿，殊不知这极有可能被杂志社拉进“黑名单”，想再次发表可就难上加难了，况且，只要足总和论文水平过关，根本不需要一稿多投，杂志社不缺稿源，缺的是高水平的文章，建议大家仔细了解杂志的投稿须知，按照杂志社的要求来投稿。
下一篇：教授级政工师论文发表期刊有哪些
精品阅读推荐
- 12016-10-14教授级政工师论文发表期刊有哪些
- 22016-10-14如何在数学通报上发表论文
- 32016-10-14湖北省评职称认可的期刊有哪些
- 42016-10-14广告学论文在哪些期刊发表
- 52016-10-13浙江中级农艺师论文投稿哪些期刊
- 62016-10-13信息管理专业怎么发表论文
- 72016-10-13数控机床论文能发表在哪些期刊
- 82016-10-13北京护士晋升副高需要发表几篇论文
- 12014-11-18核心期刊和C刊的区别
- 22015-05-26论文相似度要小于多少才可以发表
- 32014-12-23毕业论文副标题和分标题怎么写
- 42016-02-012016年广西中小学教师职称评审要求有哪些
- 52015-04-102015年核心期刊目录什么时候公布
- 62015-06-23一篇论文可以有两个通讯作者吗？
- 72014-12-17毕业论文撰写实证分析都有哪些
- 82015-04-13如何去评价一篇毕业论文的好坏
- 12016-10-14防止国有资产流失的对策以方法
- 22016-10-14校长对提高校园管理的作用
- 32016-10-14高职院校思想政治教育方法
- 42016-10-14冬暖型大棚茄子栽培技术要点
- 52016-10-14犊牛腹泻的预防与治疗
- 62016-10-14果树无公害栽培技术的实施要点
- 72016-10-14企业安全监察现状以及方法
- 82016-10-14公路施工事故频发的原因与管理
- 12016-01-27施工技术投稿探讨电网继电保护发展趋势及综合自动化系统
- 22016-01-27论文发表省级期刊投稿以学习活动为中心的网络学习活动个案研究
- 32010-09-08我国建筑类专业大学毕业生的就业形势分析
- 42016-01-26法律期刊投稿困境未成年人犯罪被害预防与对策探讨
- 52016-01-27教师征稿范文数字彩虹工程(DRP)促进差异化发展
- 62012-07-24大学生兼职现状分析及对策研究
- 72012-12-29FCGK-1型强效防蜡导流装置在濮城油田的应用
- 82010-08-19论诚实守信的重要性
优质论文推荐更多>>
电网是一个整体，因此面对这个庞大的整体，想要得到其及时的完整的信息不是那么容易的，当然，随着我国科技的不断进步，利用其一、二次设备信息慢慢的变成了可能。本文是一篇施工技术投稿的论文范文，主要论述了电网继电保护发展趋势及综合自动化系统。
我们正处于网络化的知识时代。我们的工作和生活以知识创造、信息交流和技术应用为中心，而知识也历经了从分类、层级到网络和生态的变革。本文是一篇论文发表省级期刊投稿的论文范文，主要论述了以学习活动为中心的网络学习活动个案研究。
摘要：近年来在构建和谐社会、建设社会主义新农村的大好形势下，我国的，建筑、房地产等产业的持续高速发展。从目前甚至今后几年我国的经济社会发展趋势来看，整个就业市场中对建筑类专业人才的需求量仍然将持续增长，相关就业领域中适合建筑类专业毕业生的岗位也较多。建筑类专业毕业生应该把握好当前的有利时机，实现就业的最优化。
我国《刑法》第17条规定：“已满16周岁的人犯罪，应当负刑事责任。已满14周岁不满16周岁的人，犯故意杀人，故意伤害致人重伤或死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。本文是一篇法律期刊投稿范文，主要论述了困境未成年人犯罪被害预防与对策探讨。
优质期刊推荐
- 1国家级预算管理与会计
- 2国家级小型内燃机与车辆技术
- 3国家级人民公交
- 4国家级石油科技论坛
- 5国家级中国民航飞行学院学报
- 6国家级环球军事
- 7国家级现代中医临床
- 8国家级新闻采编
- 1学报《辽宁农业职业技术学院学报》
- 2学报《重庆工贸职业技术学院学报》
- 3学报《辽宁行政学院学报》
- 4学报《内蒙古财经大学学报》
- 5学报《安徽职业技术学院学报》
- 6学报《广西财政高等专科学校学报》
- 7学报《北京石油化工学院学报》
- 8学报《中国石油大学胜利学院学报》
核心期刊推荐
-
史林级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:31-1105/K
国际刊号:1007-1873
单位：上海社会科学院历史研究所史林
中华神经医学级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:11-5354/R
国际刊号:1671-8925
单位：第一军医大学珠江医院中华神经医学
中国会计评论级别：北大核心
周期：季刊
国内刊号:
国际刊号:
单位：《中国会计评论》理事会 中国会计评论
石油矿场机械级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:62-1058/TE
国际刊号:1001-3482
单位：兰州石油机械研究所石油矿场机械
-
石油矿场机械级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:62-1058/TE
国际刊号:1001-3482
单位：兰州石油机械研究所石油矿场机械
焊管级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:61-1160/TE
国际刊号:1001-3938
单位：中国石油天然气集团公司焊管
心理与行为研究级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:12-1348/B
国际刊号:1672-0628
单位：教育部心理与行为研究
隧道建设级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:41-1355/U
国际刊号:1672-741X
单位：中铁隧道集团有限公司隧道建设
-
《人民论坛 》核心期刊级别：北大核心
周期：半月刊
国内刊号:CN 11-2961/D
国际刊号: ISSN 1004-3381
单位：人民日报社主办《人民论坛 》核心期刊
《煤炭技术》级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:CN 23-1393/TD
国际刊号:ISSN 1008-8725
单位：黑龙江科技学院 哈尔滨煤矿机械研究所主办《煤炭技术》
《中国基层医药》级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:CN 34-1190/R
国际刊号:ISSN 1008-6706
单位： 中华医学会主办《中国基层医药》
《职教论坛》级别：北大核心
周期：旬刊
国内刊号:36-1078/G4
国际刊号: 1001-7518
单位：江西科技师范学院主办《职教论坛》