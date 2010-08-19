如何在数学通报上发表论文

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-10-14 15:42

如何在数学通报上发表论文?《数学通报》是由中国数学会和北京师范大学合办，是我国第一份全国性的数学普及刊物，是北大核心刊物，主要面向中等学校数学教师，既然是核心刊物，想要发表可就不那么容易了，尤其数学教学论文，论文本身就要求教师能够深度理解教材，结合教材与灵活教学相辅相成，这样才能写出科学严谨的数学教学论文，核心刊物对文章的要求相比普通刊物高出太多，对教师的专业水准和论文的学术含量都有较高的评判标准，如何在数学通报上发表论文?

文章应具有科学性、实用性，资料可靠，数据准确，文字精炼，文章题目简明确切地反映论文的核心内容、主要观点和论点，一般不用副标题，中文文题以不超过20个汉字为宜，编辑是作者论文的第一读者，所以文题的好坏决定能否进入第一轮初选。所以文题的作用我们不能小视，选题一旦确定后，就要谋篇布局，考虑文章的基本结构和撰写思路，摘要和关键词文稿须附中英文摘要，中英文摘要的文意要一致，接下来可以分为以下几个环节：列提纲、初稿、修改，修改的过程也就是文章润色的过程，即是你的作品马上要和读者见面的最后一个环节，所以改文章不能着急，有的文章可以当时改，有的文章可以先放一放，放的时间长一些更好，到那时再改，你会发现有好多新的看法，新的补充，对文章会很有益处。

在投稿的时候，不要一稿多投，很多作者没有耐心等待，同时向多家杂志社投稿，殊不知这极有可能被杂志社拉进“黑名单”，想再次发表可就难上加难了，况且，只要足总和论文水平过关，根本不需要一稿多投，杂志社不缺稿源，缺的是高水平的文章，建议大家仔细了解杂志的投稿须知，按照杂志社的要求来投稿。