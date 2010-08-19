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湖北省评职称认可的期刊有哪些

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-10-14 14:51

 　　虽然现在有越来越多的地区进行了职称制度的改革，但是无论怎么改，发表职称论文都是必备条件，正因如此，参评者在选择刊物的时候需要擦亮双眼，正规期刊当在国家新闻出版总署查询系统里可以查询到，在知网、万方也可以查询，有作者问到湖北省评职称认可的期刊有哪些?湖北省的刊物还是比较多的，简单列举几本：

　　《今日湖北》社科期刊征稿，创刊于1989年，中、下旬刊系经国家新闻出版总署批准，由湖北省新闻工作者协会主管、主办的面向国内、外公开发行的一份大型的综合类期刊。全文上万方、龙源。现面向全国征稿，欢迎各单位有识之士，各界专家、学者以及各大专院校师生踊跃投稿。

今日湖北

　　《湖北社会科学》坚持马克思主义同中国社会主义现代化建设相结合，坚持理论与实际、工作指导与理论研究相结合，立足湖北，面向全国，放眼世界，积极研究和宣传邓小平理论，大胆探索改革开放和社会主义现代建设中出现的新情况、新问题，求真务实，融现实性与理论性于一体，可读性强。

湖北社会科学

　　《湖北文史》办刊宗旨：高举爱国统一战线的旗帜，充分发挥文史资料存史、资政、团结、育人的功能，为两个文明建设服务。

湖北文史

　　《湖北中医药大学学报》本刊系综合性中医药学术期刊，提倡理论与实践结合、基础及临床并重，着力反映湖北中医学院科研、教学、临床等方面的新成果、新思路、新方法，积极推进中医药现代化发展。

湖北中医药大学学报

　　每年都有一些刊物停刊，每年也有一些新的刊物诞生，这就更加需要大家对想要发表的刊物进行仔细了解，以免被不法刊物骗取钱财，影响评审。

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