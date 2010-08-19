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广告学论文在哪些期刊发表

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-10-14 14:29

 　　随着市场经济的发展，广告业取得突飞猛进的发展，各种形式的广告极大程度的丰富了广告产业以及人们视觉听觉，广播广告、霓虹灯广告、路牌广告、橱窗广告等等都是我们日常生活中常见的广告形式，广告学论文怎么写?广告学论文在哪些期刊发表?广告学论文的写作需要大家先确定一个研究方向，再围绕这个方向查询文献，搜集资料，通过阅读、思考、分析逐渐将这个方向具体化，进行写作，广告论文可以发表的刊物：

　　《广告大观(综合版)》广告专业期刊发表，创刊于1995年，是由江苏广播电视总台主办。经国家新闻出版总署批准，面向国内外公开发行的广告营销传播类专业期刊.办刊理念:新锐观、洞察力、责任感。

广告大观(综合版)

　　《广告主•市场观察》杂志，以清新平实的风格　及时报道最新营销传播思想、事件和实践，旨在为营销传播人士提供一流的新闻资讯、实战经验与前沿新知。杂志目前发行量为6万份，每月5日出版发行，铜版全彩印刷，大16开。总编辑为中国传媒大学广告学院院长、博士生导师黄升民教授。

广告主•市场观察

　　《中国广告》杂志在多年的办刊过程中，以精良的品质深得广大读者和各界人士好评，被认为是一份具有权威性、实用性与知识性的刊物，致力于广告学、广告理论及广告相关科学的研究和探讨;研究各类广告的创意、设计、制作;交流国内外成功广告案例和优秀作品;《中国广告》杂志在办刊同时，举办各类高层次的广告讲座、培训班及“中国广告论坛”等，“中国广告论坛”正在成为中国广告界的顶尖级学术活动之一。

中国广告

　　许多作者感叹写不出论文，感觉很吃力，书到用时方恨少，所以平时的学习与积累十分关键，专业知识积累到位的话，写论文根本不在话下，所以，建议大家利用业余时间多多阅读行业内的优秀文献和作品，开拓思路，积累知识。

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