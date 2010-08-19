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浙江中级农艺师论文投稿哪些期刊

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-10-13 16:50

 　　农艺师是我国农业发展必不可少的专业人才，农艺师的晋升过程为技术员-助理农艺师-农艺师-高级农艺师-研究员，在作物种植、园艺、食品等诸多领域都需要农艺师，农艺师职称的评审也是需要论文发表的，浙江中级农艺师论文投稿哪些期刊?

　　《浙江农业学报》是浙江省农业科学院和浙江省农学会联合主办的综合性农业学术期刊，国内外公开发行。主要刊登农业与生命科学各分支学科具有原创性或较高学术水平的试验报告、学术论文、述评等，涵盖农学、园艺学、植物保护学、畜牧兽医学、土壤肥料学、食品加工、农产品质量标准、农田信息、农业经济等相关领域。

浙江农业学报

　　《浙江畜牧兽医》是由浙江省科学技术协会主管，浙江省畜牧兽医学会主办的综合性畜牧兽医技术刊物。主要刊登畜牧兽医研究成果、专题论述、调查研究、畜牧生产上的新技术、新方法、基础知识讲座等。介绍畜禽养、繁、防治等方面的经验，可供畜牧兽医科技工作者、科研院校等有关专业人员以及各地农村专业户、养殖户阅读。

浙江畜牧兽医

　　《浙江农业科学》系浙江省农业科学院和浙江大学联合主办的综合性农业科技刊物，国内统一刊号：CN 33-1076/S，国际标准刊号：ISSN0528-9017，创刊于1960年，是全国创办较早的农业科技刊物之一。

浙江农业科学

　　中级职称论文比较好写作，也比较容易发表，所以大家不必太多担心， 但是也需要用心对待，避免抄袭，否则会对个人的职业发展带来极为不利的影响。

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