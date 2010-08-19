信息管理专业怎么发表论文

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-10-13 16:32

信息管理专业是个十分热门的专业，眼下各行各业的发展都离不开信息化管理，不论是本专业高校毕业生还是已经从事相关工作的技术人员，都会面临写作论文的问题，毕业论文是学生顺利毕业的必备条件，而职称论文是技术人员晋升的必经之路，信息管理专业怎么发表论文?

首先，要写出一篇质量过关的论文，信息管理专业论文怎么写?论文写作的初学过程，似乎离不开对前人的高质量论文的观摩、借鉴。通过观摩各种质量比较高的论文集、期刊等，学习他人的论文题目、摘要、关键词的提炼手法，学习他人的论文研究方法、结构安排、论证思路，学习参考文献的引用方式和参考范围，这一点对于没有经验的作者来说十分必要，是个学习的机会，初次写作的作者一定要把握好文章的基本结构，结构有欠缺的文章是不可能发表的。

其次，选择合适的刊物发表，选择适合自己专业及特长的期刊至关重要，如果拿不准刊物是否正规，大家可以去中国知网、万方数据库、龙源期刊网、维普资讯网这四个权威平台进行查询，大家可以通过关键词来搜索适合自己的期刊，一般的毕业论文和职称论文可选择的期刊范围是很广泛的，核心期刊数量就少多了，还有一点提醒大家，仔细阅读投稿须知这也是帮助我们决定期刊的好方法，因为不同期刊有刊登内容字数、页数或形式上的限制，事先注意到这些细节，则可以免除之后大量的修改，甚至被迫放弃改投其他期刊的命运。

信息管理专业期刊推荐： 《信息系统工程》电子信息期刊，为科技类月刊，国内外公开发行，由天津市发展和改革委员会主管、天津市信息中心主办、国家信息中心及各省市信息中心全力支持的国家经济信息系统核心期刊。本刊以信息化管理为核心内容，以信息技术的前瞻性、实用性、创新性为特色，面向信息系统管理和网络管理人员。自1988年创刊以来，已拥有众多国内外读者并获得业内人士的关注与好评。她已经成为我国重大信息工程建设的参谋、展示系统集成技术的窗口、交流我国信息化进程的园地、沟通国内外信息产业的桥梁。