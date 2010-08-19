数控机床论文能发表在哪些期刊

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-10-13 16:27

数控机床技术已经成为机床技术的主流技术，已经在工业生产中得到广泛应用，使得工业生产效率大大提高，我国数控机床与发达国家相比还有较大的差距，一些行业的发展迅速，对数控机床有的王胜德市场需求，数控机床论文能发表在哪些期刊?

《制造技术与机床》由中国机械工程学会和北京机床研究所主办，是机床及机械制造领域专业技术期刊，创刊于1951年，国际标准大16开本。报道国内外制造技术与机床方面的科技成果和经验，为提高我国机械制造业技术水平而服务。

《组合机床与自动化加工技术》是中国机械工程学会与大连组合机床研究所共同主办，中国科学技术协会主管的，由科技部和新闻出版署共同审核批准的国内外公开发行的学术性科技期刊。1959年创刊。本刊主要讨论新技术在生产工程领域内的实际应用，内容侧重大批量制造技术及成套技术装备的开发设计。

《木工机床》报道制材机械、木工刀具、家具和木制品设备的设计计算、工艺装备、改装维修、行业信息、技术讲座以及国内外新产品介绍和技术发展趋势等。

《机床电器》杂志是我国机床电器(控制电器)专业的主要杂志之一，曾荣获全国机电工程优秀科技期刊二等奖。创刊30年来，它立足于生产实际，求实、求新、求精地选登有关制造技术和应用技术方面的经验交流文章，及时报导国内外技术、产品信息。

数控机床技术未来有着广泛的发展空间与强大的发展潜力，对数控机床人才的需求也是相当旺盛的，数控机床专业技术工作者如果有职称论文写作与发表方面的疑问与困惑，可以咨询中国鸣网。

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