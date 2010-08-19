北京护士晋升副高需要发表几篇论文

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-10-13 15:51

北京护士晋升副高需要发表几篇论文?从护士到副高职称需要一个漫长的过程，许多护理人都感叹评职称实在是太难了，护士晋升副高职称确实难度不小，通常护士晋升副高职称的过程是护士-护师-主管护师-副高职称，如果参评者学历一般可能会需要十来年才能完成这个过程，有些护理人员中专毕业，那需要的时间就更长了，具体要求中专毕业后取得护理专业大学专科学历两年以上，且中专毕业后连续从事护理工作20年以上的技术骨干，担任主管护师专业技术职务6年以上;或护理专业中专毕业后连续从事护理工作25年以上的技术骨干，担任主管护师、副主任护师专业技术职务5年以上，所在医院符合床位和设岗要求即可申报，而大专学历要求全日制普通高等院校大学专科毕业后在县以下医疗卫生单位连续从事卫生专业工作20年以上，担任主治(管)医(药、技)师、主治中医师专业技术职务6年以上，可申报副主任医(药、技)师、副主任中医师，护理人员想要得到晋升，耐心和坚持是必不可少的，需要大家在工作中一点一滴的积累，那么护士晋升副高职称论文有什么要求呢?可以说论文的要求也是相当高的，满足下列条件之一即可：

(1)在一类学术期刊上发表或被SCI收录(影响因子≥3.0)本专业论文1篇。

(2)在推荐学术期刊上发表本专业论文3篇。在省属医疗卫生计生单位工作的人员至少有1篇发表在二类以上学术期刊上。

(3)本专业省辖市(厅)级三等以上科技进步奖、科技成果奖(限前3名)，在推荐学术期刊上发表本专业论文2篇。在省属医疗卫生计生单位工作的人员，至少有1篇发表在二类以上学术期刊上。

并且要求论文发表的刊物不含增刊、特刊、专刊、论文汇集等，综述、个案报道、通讯报道、篇幅短小的论文摘要、科普性文章等不作为评审论文对待，对刊物的影响因子也有要求，尤其发表SCI的刊物，影响因子应在2.0-2.9之间的，可作为一篇二类期刊论文;在1.0-1.9之间的，可作为一篇三类期刊论文。

由上述条件就不难看出，为什么有那么多护理人员感叹评职称难，别的不说，单单是论文一项就难住了不少基层护理人员，有些护理人员认为科研是医生的任务，与护士无关，有的认为自己学历不够根本写不出SCI这种级别的论文，在此提醒大家，应当树立正确的态度来对待职称论文，想评职称就必须过论文这一关，基层护理人员只要肯钻研肯下功夫一样可以写出优秀的论文，和学历无关，所以说世上无难事只怕有心人。

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