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社会学论文发表那个期刊快

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-10-12 16:05

 　　许多毕业生和已经工作的科研工作者都需要发表论文，尤其是社会科学类的论文，很多类别的论文都可算作是社科类论文，社科论文涉及的面非常广泛，社科论文专业性强，因此大家应当有自己的研究实践和研究成果，写作时突出重点，社会学论文发表那个期刊快?

　　《中国社会组织》国家级社科杂志，杂志是由中华人民共和国民政部主管、中国社会组织促进会主办的我国社会组织领域唯一全国性专业期刊，以社会组织从业者、管理者、研究者及党政领导等为主要读者对象，突出实用性、权威性、前瞻性、可读性及本土化。

中国社会组织

　　《社会科学论坛》人文社会科学综合性学术半月刊，全年出版第1至24期。每期208页，异型16开。单数期每月10日出版，双数期每月20日出版。 从2010年第1期起，本刊将做重大改版。届时，封面学术气息将更加浓厚，装帧设计(包括开本)将更加大气，期号标示将更加规范，栏目设置将更加科学，所刊文章及编校印质量将更加上乘。

中国社会组织

　　《国际社会科学杂志》是由联合国教科文组织于1949年创办的综合性社会科学期刊(季刊)，使用英、法、德、俄、中、西班牙六种语言在世界范围内发行。

　　发表快的期刊当属普刊，核心和sci周期都比较长，普刊最多半年就可以见刊发表，想要了解更多的社科类期刊可以登陆鸣网进行查询。

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