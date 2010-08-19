社会学论文发表那个期刊快
来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-10-12 16:05
许多毕业生和已经工作的科研工作者都需要发表论文，尤其是社会科学类的论文，很多类别的论文都可算作是社科类论文，社科论文涉及的面非常广泛，社科论文专业性强，因此大家应当有自己的研究实践和研究成果，写作时突出重点，社会学论文发表那个期刊快?
《中国社会组织》国家级社科杂志，杂志是由中华人民共和国民政部主管、中国社会组织促进会主办的我国社会组织领域唯一全国性专业期刊，以社会组织从业者、管理者、研究者及党政领导等为主要读者对象，突出实用性、权威性、前瞻性、可读性及本土化。
《社会科学论坛》人文社会科学综合性学术半月刊，全年出版第1至24期。每期208页，异型16开。单数期每月10日出版，双数期每月20日出版。 从2010年第1期起，本刊将做重大改版。届时，封面学术气息将更加浓厚，装帧设计(包括开本)将更加大气，期号标示将更加规范，栏目设置将更加科学，所刊文章及编校印质量将更加上乘。
《国际社会科学杂志》是由联合国教科文组织于1949年创办的综合性社会科学期刊(季刊)，使用英、法、德、俄、中、西班牙六种语言在世界范围内发行。
发表快的期刊当属普刊，核心和sci周期都比较长，普刊最多半年就可以见刊发表，想要了解更多的社科类期刊可以登陆鸣网进行查询。
下一篇：返回列表
精品阅读推荐
- 12016-10-12社会学论文发表那个期刊快
- 22016-10-12党务工作文章可以发表哪些刊物
- 32016-10-12硕士研究生发表的论文一般多少字
- 42016-10-12事业单位评中级职称需几篇论文
- 52016-10-11化工专业评高级工程师的期刊有哪些
- 62016-10-11研究生怎么发表C刊
- 72016-10-11消化内科相关的北大核心期刊有哪些
- 82016-10-11河北省机电工程师论文哪里发表
- 12014-11-18核心期刊和C刊的区别
- 22015-05-26论文相似度要小于多少才可以发表
- 32014-12-23毕业论文副标题和分标题怎么写
- 42016-02-012016年广西中小学教师职称评审要求有哪些
- 52015-04-102015年核心期刊目录什么时候公布
- 62015-06-23一篇论文可以有两个通讯作者吗？
- 72014-12-17毕业论文撰写实证分析都有哪些
- 82015-04-13如何去评价一篇毕业论文的好坏
- 12016-10-12药用软胶囊的制作工艺
- 22016-10-12我国少数民族教育发展现状与对策
- 32016-10-12计算机技术在档案管理应用中的作用
- 42016-10-12钢铁企业备件材料成本的控制
- 52016-10-12金融套利的种类与市场监管
- 62016-10-12扁荚菜豆的种植特点及问题
- 72016-10-12艺校美术教学新改革发展方向
- 82016-10-12中等职业技术学校物理教学的问题与方法
- 12016-01-27施工技术投稿探讨电网继电保护发展趋势及综合自动化系统
- 22016-01-27论文发表省级期刊投稿以学习活动为中心的网络学习活动个案研究
- 32010-09-08我国建筑类专业大学毕业生的就业形势分析
- 42016-01-26法律期刊投稿困境未成年人犯罪被害预防与对策探讨
- 52016-01-27教师征稿范文数字彩虹工程(DRP)促进差异化发展
- 62012-07-24大学生兼职现状分析及对策研究
- 72012-12-29FCGK-1型强效防蜡导流装置在濮城油田的应用
- 82010-08-19论诚实守信的重要性
优质论文推荐更多>>
电网是一个整体，因此面对这个庞大的整体，想要得到其及时的完整的信息不是那么容易的，当然，随着我国科技的不断进步，利用其一、二次设备信息慢慢的变成了可能。本文是一篇施工技术投稿的论文范文，主要论述了电网继电保护发展趋势及综合自动化系统。
我们正处于网络化的知识时代。我们的工作和生活以知识创造、信息交流和技术应用为中心，而知识也历经了从分类、层级到网络和生态的变革。本文是一篇论文发表省级期刊投稿的论文范文，主要论述了以学习活动为中心的网络学习活动个案研究。
摘要：近年来在构建和谐社会、建设社会主义新农村的大好形势下，我国的，建筑、房地产等产业的持续高速发展。从目前甚至今后几年我国的经济社会发展趋势来看，整个就业市场中对建筑类专业人才的需求量仍然将持续增长，相关就业领域中适合建筑类专业毕业生的岗位也较多。建筑类专业毕业生应该把握好当前的有利时机，实现就业的最优化。
我国《刑法》第17条规定：“已满16周岁的人犯罪，应当负刑事责任。已满14周岁不满16周岁的人，犯故意杀人，故意伤害致人重伤或死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。本文是一篇法律期刊投稿范文，主要论述了困境未成年人犯罪被害预防与对策探讨。
优质期刊推荐
- 1学报《辽宁农业职业技术学院学报》
- 2学报《重庆工贸职业技术学院学报》
- 3学报《辽宁行政学院学报》
- 4学报《内蒙古财经大学学报》
- 5学报《安徽职业技术学院学报》
- 6学报《广西财政高等专科学校学报》
- 7学报《北京石油化工学院学报》
- 8学报《中国石油大学胜利学院学报》
核心期刊推荐
-
眼科级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:11-3025/R
国际刊号:1004-4469
单位：中日友好医院 眼科
中国青年研究级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:11-2579/D
国际刊号:1002-9931
单位：中国青少年研究中心 中国青年研究
财贸研究级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:34-1093/F
国际刊号:1001-6260
单位：安徽财贸学院财贸研究
广州医学院学报级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:44-1136/R
国际刊号:1008-1836
单位：广州医学院广州医学院学报
-
广州医学院学报级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:44-1136/R
国际刊号:1008-1836
单位：广州医学院广州医学院学报
振动测试与诊断级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:32-1361/V
国际刊号:1004-6801
单位：南京航空航天大学振动测试与诊断
颈腰痛级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:34-1117/R
国际刊号:1005-7234
单位：安徽医科大学颈腰痛
城市规划学刊级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:31-1938/TU
国际刊号:1000-3363
单位：同济大学城市规划学刊
-
《人民论坛 》核心期刊级别：北大核心
周期：半月刊
国内刊号:CN 11-2961/D
国际刊号: ISSN 1004-3381
单位：人民日报社主办《人民论坛 》核心期刊
《煤炭技术》级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:CN 23-1393/TD
国际刊号:ISSN 1008-8725
单位：黑龙江科技学院 哈尔滨煤矿机械研究所主办《煤炭技术》
《中国基层医药》级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:CN 34-1190/R
国际刊号:ISSN 1008-6706
单位： 中华医学会主办《中国基层医药》
《职教论坛》级别：北大核心
周期：旬刊
国内刊号:36-1078/G4
国际刊号: 1001-7518
单位：江西科技师范学院主办《职教论坛》