党务工作文章可以发表哪些刊物

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-10-12 15:54

党务工作涵盖的范围很广泛，比如宣传、纪检等等都属于党建工作，国家的发展是离不开党务工作的，党务工作对经济发展、社会稳定、文化建设诸多方面有着统领全局的作用和地位，是国家的灵魂所在，党务工作文章可以发表哪些刊物?

《党史博采》创刊于1988年，同年5月，世纪伟人、中国改革开放总设计师邓小平同志亲自为本刊题写刊名;8月，《党史博采》第四期正式启用邓小平同志题写的刊名。十几年来，几代博采人以此为动力，开拓进取，与时俱进，取得了有目共睹的成绩。

《党建研究》创刊于1989年3月，截止2006年1月已出版发行203期。《党建研究》是中共中央组织部主管的唯一公开发行的党刊，是研究党的建设问题的理论月刊。读者对象主要是县处级以上党员领导干部、理论工作者、党务工作者，以及基层党委的领导干部。

《党的建设》是中共甘肃省委主管主办的唯一党刊，是全省唯一以党建为主线的社科类刊物，也是全省唯一能深入和覆盖到农村党组织的刊物。创刊以来，始终以党的基层组织、广大党员干部和党外积极分子为主要阅读对象。

党务工作文章是理论性很强的文章，许多行业许多单位都离不开党务工作，因此，党务工作文章要结合工作实际来写，结合行业特点来写，再有就是要把握文章的结构与格式。

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