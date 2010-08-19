硕士研究生发表的论文一般多少字

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-10-12 15:13

研究生要公开发表论文才能顺利毕业，论文的数量和质量直接影响研究生奖学金等一些列的问题，硕士研究生发表的论文一般多少字?研究生论文不同于本科论文，写作难度与要求都高了不少，研究生论文一般在3-5万字之间，所有硕士论文都是要过论文检测的，比对的是一百年内所有专业的所有论文，相似度不能超过百分之三十，否则会推迟毕业，更严重的认定抄袭的研究生的学位都被撤销，应该说要求还比较严格的，需要大家认真对待，具体的要求高校和高校并不相同，大家可以咨询研究生培管办，或者是导师，那么如何写好研究生论文呢?需要大家注意日常的积累：

多看。建议一收集略看当地日报理论版，党委政府的内部刊物，二认真研读本单位以前的文件、报告等材料。三经常翻翻哲学书，训练分析思辩能力。

多写。纸上得来终觉浅，要多多实战。

多想。一要注意通过多种渠道，了解单位工作的全面的信息动态、特别是领导的思路与想法，抓住领导的脉博很重要。二是一般文件，只要了解事情的基本情况就好写，汇报等大材料，需要平时的多思考学习的积累，要有自己的思想才行。

研究生论文发表期刊推荐：《理论探索》山西省核心期刊，创刊于1984年，是由中共山西省委党校、山西行政学院主办的理论刊物。本刊始终坚持以马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻和落实科学发展观，积极探索和研究我国经济和社会发展中的热点和难点问题，着力宣传党的路线、方针、政策，做到为党和政府的决策服务，为教学、科研服务。