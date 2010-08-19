事业单位评中级职称需几篇论文

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-10-12 14:38

事业单位如何评职称?这就要看单位的性质了，比如如果是科研单位，那么职称设置可能是技术员-助理工程师-工程师-高级工程师，就参评者自身来说，是与学历和工作年限密切相关的，比如，本科生是在转正后立即自动转为初级，评中级是在取得初级职称后过5年才能评;研究生也是在转正后立即自动转为初级，评中级是在取得初级职称后过2年就可以，除了学历工作年限还有其他方面的评分：

事业单位评中级职称需几篇论文?职称论文是必备条件，中级职称论文写作与发表难度不大，在省级或是国家级刊物上发表2-3篇论文就可以了，字数3000字左右最合适，论文应当结合参评者工作实际，切记不可抄袭，因为单位会对参评者提交的材料进行审核，如果发现抄袭会被认定为学术不端，会对职称评审产生极为不利的影响。