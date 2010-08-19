中国鸣网
期刊政治法律教育文学
医学经济科技电子农业
论文政治法律教育文史艺术医学
理工电子信息农业城市建筑经济
期刊库科学工程农业
哲学社会信息经管
新闻行业
专题公告
您当前的位置：首页 > 期刊论文百科问答

事业单位评中级职称需几篇论文

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-10-12 14:38

 　　事业单位如何评职称?这就要看单位的性质了，比如如果是科研单位，那么职称设置可能是技术员-助理工程师-工程师-高级工程师，就参评者自身来说，是与学历和工作年限密切相关的，比如，本科生是在转正后立即自动转为初级，评中级是在取得初级职称后过5年才能评;研究生也是在转正后立即自动转为初级，评中级是在取得初级职称后过2年就可以，除了学历工作年限还有其他方面的评分：

　　事业单位如何评职称?这就要看单位的性质了，比如如果是科研单位，那么职称设置可能是技术员-助理工程师-工程师-高级工程师，就参评者自身来说，是与学历和工作年限密切相关的，比如，本科生是在转正后立即自动转为初级，评中级是在取得初级职称后过5年才能评;研究生也是在转正后立即自动转为初级，评中级是在取得初级职称后过2年就可以，除了学历工作年限还有其他方面的评分： 　　事业单位评中级职称需几篇论文?职称论文是必备条件，中级职称论文写作与发表难度不大，在省级或是国家级刊物上发表2-3篇论文就可以了，字数3000字左右最合适，论文应当结合参评者工作实际，切记不可抄袭，因为单位会对参评者提交的材料进行审核，如果发现抄袭会被认定为学术不端，会对职称评审产生极为不利的影响。

　　事业单位评中级职称需几篇论文?职称论文是必备条件，中级职称论文写作与发表难度不大，在省级或是国家级刊物上发表2-3篇论文就可以了，字数3000字左右最合适，论文应当结合参评者工作实际，切记不可抄袭，因为单位会对参评者提交的材料进行审核，如果发现抄袭会被认定为学术不端，会对职称评审产生极为不利的影响。

上一篇：化工专业评高级工程师的期刊有哪些
下一篇：硕士研究生发表的论文一般多少字

精品阅读推荐

优质论文推荐

更多>>

优质期刊推荐

省级期刊、国家级期刊、核心级期刊快速发表,期刊论文百科问答发表就找中国鸣网

核心期刊推荐

论文发表|鸣网简介|支付方式|版权声明|联系我们|鸣网挑错|论文发表流程|鸣网导航|网站地图
北京泓泽文化发展有限公司    地址：北京市海淀区紫竹院路98号北京化工大学科技园    电话：400-0158-919
Copyright © 2002-2013 http://mingmw.com/ 京ICP备16005087号