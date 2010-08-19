化工专业评高级工程师的期刊有哪些

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-10-11 17:05

有人问到注册化工工程师与化工工程师的区别，注册化工工程师是一种职业资格考试，化工工程师是职称，是需要参评者达到一定工作年限后才可一评审的，时间跨度比较长，对参评者工作经验要求比较高，化工专业评高级工程师的期刊有哪些?鸣网为您推荐：

《化工科技市场》国家级化工杂志，创刊于1978年，由全国化工商品情报中心站主办。本刊是经国家新闻出版署批准，国内外公开发行的科技信息月刊，本刊主要报道化工产品的生产技术及发展趋势、新技术应用实例，重点报道具有广阔市场前景的新成果信息，并大量发布化工机械、仪器仪表产品信息，是化工企业把握投资方向，寻找实用技术与采购机械仪表的必备读物。

《广州化工》期刊是美国《化学文摘》(CA)重点收录期刊、中国学术期刊综合评价数据库统计源刊、中国期刊全文数据库全文收录期刊、和广东省、广州市优秀期刊，在全国同类期刊中享有较高的声誉。

《石油炼制与化工》是我国炼油和石化界历史最久的技术类科技杂志。1992年获第一届全国优秀科技期刊二等奖;1997年获第二届全国优秀科技期刊一等奖;1999年获首届国家期刊奖，全国唯一获此殊荣的炼油专业期刊;被世界著名检索性期刊EI、CA和API等收录。本刊为中国核心期刊。被《中国科技论文分析与统计》、《中国科技引文数据库》、《中国科学技术期刊文摘数据库》等收录。

化工工程师要具备过硬的专业知识这一点是毋庸置疑的，职称评审本身就是对化工工程师专业水平的一种鉴证，建议大家不要只着眼于眼前的专业知识，全面提高自己的专业知识，扩大自己的知识面，如此一来，职称评审也会容易的多，职称论文也不在话下。