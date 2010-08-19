中国鸣网
期刊政治法律教育文学
医学经济科技电子农业
论文政治法律教育文史艺术医学
理工电子信息农业城市建筑经济
期刊库科学工程农业
哲学社会信息经管
新闻行业
专题公告
您当前的位置：首页 > 期刊论文百科问答

研究生怎么发表C刊

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-10-11 15:29

 　　研究生怎么发表C刊?首先要知道什么是C刊，C刊是CSSCI的简称，也就是南大核心期刊，相比较北大核心期刊，南大核心期刊数量更少一些，范围更窄一些，所以C刊发表更具难度，可以说，C刊的刊物都是行业内顶级的刊物，研究生论文不同于本科论文，不论是写作难度还是发表难度都是比较大的，很多高校都要求发表核心，或北大核心或南大核心，这对于研究生来说是个不小的挑战，那么研究生发表C刊有什么技巧?

　研究生怎么发表C刊

　　发表C刊不仅仅需要论文的质量与学术研究价值，还需要坚持不懈的信念，甚至还需要一点点运气，论文的研究价值与学术含量，这并没有统一的标准，而且每个人由于能力水平、知识储备的水平的不同，写出的论文水平也是不尽相同的，怎样让自己的文章富有研究价值呢?这需要平时的不断积累，多多阅读核心文献，在这其中找到自己的兴趣点和喜欢的研究方向，在此基础上创新，大家在写作前不妨先仔细了解期刊的要求，以及期刊上的文章，熟悉格式和规范，学习成功发表的论文的写作以及思路，来增加自己的中稿几率。

　　研究生论文字数普遍在万字以上，如果再加上一些图表，发表费用可想而知，但是期刊和期刊的版面费是不同的，发表C刊会花费大量的时间和精力，但是大家也不要有惧怕心理， 只要自己有实力就一定可以顺利发表的。

上一篇：消化内科相关的北大核心期刊有哪些
下一篇：返回列表

精品阅读推荐

优质论文推荐

更多>>

优质期刊推荐

省级期刊、国家级期刊、核心级期刊快速发表,期刊论文百科问答发表就找中国鸣网

核心期刊推荐

论文发表|鸣网简介|支付方式|版权声明|联系我们|鸣网挑错|论文发表流程|鸣网导航|网站地图
北京泓泽文化发展有限公司    地址：北京市海淀区紫竹院路98号北京化工大学科技园    电话：400-0158-919
Copyright © 2002-2013 http://mingmw.com/ 京ICP备16005087号