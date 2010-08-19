研究生怎么发表C刊

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-10-11 15:29

研究生怎么发表C刊?首先要知道什么是C刊，C刊是CSSCI的简称，也就是南大核心期刊，相比较北大核心期刊，南大核心期刊数量更少一些，范围更窄一些，所以C刊发表更具难度，可以说，C刊的刊物都是行业内顶级的刊物，研究生论文不同于本科论文，不论是写作难度还是发表难度都是比较大的，很多高校都要求发表核心，或北大核心或南大核心，这对于研究生来说是个不小的挑战，那么研究生发表C刊有什么技巧?

发表C刊不仅仅需要论文的质量与学术研究价值，还需要坚持不懈的信念，甚至还需要一点点运气，论文的研究价值与学术含量，这并没有统一的标准，而且每个人由于能力水平、知识储备的水平的不同，写出的论文水平也是不尽相同的，怎样让自己的文章富有研究价值呢?这需要平时的不断积累，多多阅读核心文献，在这其中找到自己的兴趣点和喜欢的研究方向，在此基础上创新，大家在写作前不妨先仔细了解期刊的要求，以及期刊上的文章，熟悉格式和规范，学习成功发表的论文的写作以及思路，来增加自己的中稿几率。

研究生论文字数普遍在万字以上，如果再加上一些图表，发表费用可想而知，但是期刊和期刊的版面费是不同的，发表C刊会花费大量的时间和精力，但是大家也不要有惧怕心理， 只要自己有实力就一定可以顺利发表的。