消化内科相关的北大核心期刊有哪些

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-10-11 15:08

消化内科涵盖的范围非常广，疾病种类较多，主要肠胃、食道、肝脏、胰腺等方面的疾病，消化内科对医生的专业素质要求比较高，因为消化内科是一门知识面相当广的学科，对医生的操作技能要求比较高，因此，消化内科医生职称评审论文的写作要求也是比较严的，消化内科相关的北大核心期刊有哪些?

《世界华人消化杂志》主要报道胃肠病学、肝胆病学、胰腺病学、内镜介入与消化外科等多学科的评论及基础研究和临床实践等各类文章,具体内容涉及:食管疾病,如反流性食管炎、Barrets食管、食管静脉曲张和食管癌等;胃部疾病,胃食管反流性疾病、胃炎、胃动力障碍、胃出血、胃癌和幽门螺杆菌感染等。

《中华消化杂志》是中国科学技术协会主管、中华医学会主办的全国性的消化专业高级医学学术期刊以广大消化科医师为主要读者对象，兼顾外科、消化内镜等与消化有关的医师，及时报道消化科领域的科研成果、临床经验以及与消化科临床密切结合的基础理论研究，对从事消化科专业的临床医师有指导作用。

《临床消化病杂志》是教育部主管，华中科技大学同济医学院主办的全国性期刊，是中国科技统计源期刊，中国科技核心期刊。本刊一贯坚持四项基本原则，坚持党的基本路线，始终不渝地贯彻“为社会主义医学服务、为社会主义建设服务”的办刊方针和 “以临床为主，兼顾普及与提高”的办刊宗旨。

《国际消化病杂志》为消化系疾病专业性刊物，其编辑委员会由国内消化病知名专家组成，保证了刊物的学术性。刊物以消化内、外科临床医生和其他专业人员为读者对象，及时介绍国内外有关消化病专业的新进展、新动态、新技术和新成就，基础研究和临床并重，为提高我国消化系疾病的研究水平，赶超世界先进诊疗技术做出了应有的贡献。

医生职称的评审向来严格，对论文的要求也很是苛刻，要求发表核心很常见，有些单位还会要求发表sci，这对于平日工作就很繁忙的医务工作者来说是个不小的挑战，因此大家一定要提前着手准备。