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河北省机电工程师论文哪里发表

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-10-11 15:01

 　　机电工程师是我国从事机电产品研发设计的专业技术工作者，机电工程师的晋升一般是助理机电工程师、机电工程师、高级机电工程师，随着我国机械制造行业的迅猛发展，机电人才缺口一直存在，因此，机电工程师的就业前景是很不错的，河北省机电工程师论文哪里发表?

　　《机电工程技术》创始于1971年，是中国核心期刊、《CAJ-CD规范》执行优秀期刊、广东省机械工程学会会刊、中国学术期刊综合评价数据库源刊，由广东省机械研究所、广东省机械工程学会、广东省机械技术情报站主办。

机电工程技术

　　《机电一体化》杂志，是由上海科学技术文献出版社主办、中国电工技术协会和机电一体化专业委员会协办，国内外公开发行，国际标准刊号：ISSN1007-080X;国内统一刊号：CN31-1714/TM，邮发代号：4—565。月刊，每月20号出版。其封面题字由著名的科学家钱伟长先生亲自书写。

机电一体化

　　《机电技术》杂志是经国家新闻出版总署正式批准，面向国内外公开发行的国家期刊，《中国核心期刊(遴选)数据库》、《中国期刊全文数据库》、《中文科技期刊数据库》、《中国期刊网》等数据库全文收录期刊，杂志集权威性、理论性与专业性于一体。

机电技术

　　一般情况下助理工程师是不需要发表论文的，毕业后参加工作满足一定工作年限就可以申报，中级和高级工程师是有论文发表要求的，通常情况在普刊发表2-3篇论文即可，高级工程师可能需要发表核心刊物，具体要求各地各单位可能不相同。

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