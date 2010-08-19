律师职称一定要有论文论著吗
来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-10-10 15:47
有客户咨询律师职称一定要有论文论著吗?首先我们来看看律师的职称级别设置，律师的职称设置有五个级别，律师助理是最低一级，然后是四级律师、三级律师、二级律师、一级律师，其中律师助理和四级律师是初级职称，三级是中级、二级是高级，相当于副高职称，一级相当于正高级职称，关于职称论文，律师助理和司机律师不作要求，其他三级、二级、一级都有论文著作的要求，具体要求如下：
三级律师
(1) 在有国内统一刊号(CN )或国际统一刊号(ISSN )的报刊上发表本专业学术论文1 篇以上( 每篇字数在 2000 字以上); 或在省级专业学术会议上宣读本专业学术论文2 篇以上( 每篇字数在3500 字以上) 。
(2) 正式出版有统一书号(ISBN )的本专业学术论( 译) 著或法学教材1 部以上( 本人撰写1 万字以上)
二级律师
(1) 在有国内统一刊号(CN )或国际统一刊号(ISSN )的报刊上发表本专业学术论文2 篇以上( 每篇字数在2000 字以上); 或在国家级专业学术会议上宣读本专业学术论文2 篇以上( 每篇字数在3500 字以上) 。
(2) 正式出版有统一书号(ISBN )的本专业学术论( 译) 著或法学教材1 部以上( 本人撰写2 万字以上) 。
一级律师
(1) 在有国内统一刊号(CN )或国际统一刊号(ISSN )的报刊上发表本专业学术论文3 篇以上( 每篇字数在2000 字以上) 。
(2) 正式出版有统一书号(ISBN )的本专业学术论( 译) 著或法学教材2 部以上( 本人撰写5 万字以上) 。
律师论文的写作与发表对律师自身来说是一个学习和提高的过程，尤其是刚刚入行的青年律师，青年律师是律师队伍未来发展的希望，因此，青年律师应当通过论文的写作发现自己的长处和不足之处，找到适合自己的领域，自身不断进步的同时，推进律师行业的发展。
律师论文发表期刊推荐： 《中国律师》创刊以来，坚持以律师为基本读者，兼顾政法界各类读者，并最大限度地拓展社会各界的读者;不断追求杂志内容的理论探索和实务操作性及热点可读性;组成了由本刊记者和律师、学者、专家、政法机关的领导及来自司法实践第一线的同志为核心的作者队伍，逐步形成了今天的特色：既有理论的深度，也有生活的广度，更有政策的厚度;严谨，求实，厚重，深入，通俗，可读。
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摘要：近年来在构建和谐社会、建设社会主义新农村的大好形势下，我国的，建筑、房地产等产业的持续高速发展。从目前甚至今后几年我国的经济社会发展趋势来看，整个就业市场中对建筑类专业人才的需求量仍然将持续增长，相关就业领域中适合建筑类专业毕业生的岗位也较多。建筑类专业毕业生应该把握好当前的有利时机，实现就业的最优化。
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