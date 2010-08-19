地质工程研究生可以在哪些期刊上发表论文

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-10-10 15:36

研究生论文与本科论文相比难度就要大很多，要求相对较高，字数大多都在万字以上，许多研究生犯了难，毕竟以前没写过这样的论文，光是字数就被吓倒了，研究生论文的写作与作者自身平时的学习习惯很大的关系，平时如果多写多记多积累，到论文写作的时候就会容易得多，如果这方面有欠缺，感到为难也是正常的，因此，大家在平时的学习中就应该有意识的去积累，写得多了自然就不觉得难了，论文写完后，投稿也是大有学问的，地质工程研究生可以在哪些期刊上发表论文?

《高校地质学报》是全国高等地质院、校(系)联合创办的地球科学类综合性学术刊物，由南京大学主办，其主管部门是国家教育部。中国科学院院士王德滋教授任"学报"主编，副主编分别由北京大学、中国地质大学、南京大学、中国科学技术大学、浙江大学、西北大学、中国石油大学和中国矿业大学的8位著名教授兼任，全国20多所大学(含台湾大学和香港大学)的46名地质学专家教授组成本刊编委会，此外有6位高校以外的中国科学院院士受聘为本刊特邀编委。

《地质科技情报》是由中国地质大学主办的面向国内外公开发行的综合性地学学术双月刊，跟踪当代世界地学科技前沿，即时反映最新地学学术水平、科技进展和发展动向，报道科技前沿领域最新研究成果，特别是国家重大科技攻关项目、自然科学基金项目成果。本刊辟有“基础地质”、“矿产地质”、“工程地质”、“材料科学”、“环境地质”、“技术方法”等栏目。

《地质学报》以反映地质学领域的理论研究和国民经济建设中遇到的地质学基本问题的研究成果为主要任务,兼顾地质学方法和技术等,涉及地史学、地层学、古生物学、构造地质学、岩石学、矿物学、地球化学、矿床地质学、水文地质学、工程地质学、区域地质学以及地质勘探的理论、方法、技术等地质学的各个领域及其分支学科和边缘学科。截至1990年底共出版64卷(每卷4期)。

研究生论文切记不要写成工作总结，应当结合自己的研究方向与内容，以及取得的成果，而不是为了写论文而写论文，在投稿的时候切忌一稿多投，这是最基本的行规。