会计学生论文发表期刊推荐

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-10-10 14:45

会计专业的毕业生想要毕业就必须通过毕业论文这一关，是学生取得毕业证书和学位证书的必备条件，所以说毕业论文应当认真对待，认真准备，会计论文的写作涉及数学、统计、企业管理等知识，因此要讲究科学性、严谨性和应用性，学生在熟悉写作要求后要经历选题原则、搜集资料、拟定提纲、编写初稿、修改初稿、定稿等几个环节，与其他论文写作流程一样，会计毕业论文去哪里投稿?会计学生论文发表期刊推荐：

《商业会计》国家级会计杂志，创刊于1980年，由中国商业联合会主管，中国商业联合会、中华全国供销合作总社财会部、国家粮食局财务司、中国储备粮管理总公司财务部、中国商业会计学会、中国粮食行业协会等单位联合主办。

《现代审计与会计》杂志社，是由黑龙江省审计科学研究所主办，《现代审计与会计》宣传党和国家的审计(会计)方针、政策;研究和探讨前沿审计(财会)知识;交流工作经验。是热爱审计、财会事业者永远的良师益友。

《时代财会》会计论文发表期刊，专业范围：社科类财经、会计月刊，报刊上宗旨为广泛涉猎理财活动空间。突出反映财经工作热点，深入探讨会计理论实务注重服务政府决策。荣获中文核心期刊(1992)。

《财务与会计》杂志宣传党和国家有关财会工作的方针、政策，围绕财政部的工作部署，研究财会工作的理论和实际问题，交流财会工作经验，普及财会知识。是一份面向企事业单位财务会计实务的综合性财会专业指导刊物。

只要大家以积极的态度应对毕业论文的写作，把握住一般的要求，毕业论文就可以顺利完成，毕竟难度适中，如果有其他关于毕业论文的疑问可以咨询中国鸣网。