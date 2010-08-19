生态学方向上的杂志有哪些

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-10-09 14:38

近些年，生态二字已经渗透到我们生活的方方面面，生态农业、生态旅游、生态出行等等，有作者咨询到生态学方向上的杂志有哪些?生态学是一门什么样的学科呢?官方解释为生态学是研究生物有机体与其无机环境之间相互关系的科学，生态学专业的就业方向主要集中在园林、城市规划、农业、水利等行业，也可以从事科研工作，下面来看看哪些期刊适合生态学专业论文的发表：

《生态学杂志》(月刊)是中国科学技术协会主管、中国生态学学会主办、中国科学院沈阳应用生态研究所承办的综合性学术期刊，创刊于1982年，由科学出版社出版。主要刊登生态学领域有创造性，立论科学、正确、充分，有较高学术价值的论文，反映我国生态学的学术水平和发展方向，报道生态学的科研成果与科研进展，跟踪学科发展前沿，促进国内外学术交流与合作。

《生态环境学报》原刊名为《生态环境》，是经国家新闻出版总署批准的正式学术期刊，向国内外公开发行;是全国中文核心期刊、中国科技论文统计源期刊(中国科技核心期刊)、中国科学引文数据库刊源，广东省优秀期刊、广东省优秀科技期刊，曾获全国优秀农业期刊一等奖。入选《中文核心期刊要目总览》(2004年版和2008年版)。

《生态经济》期刊简介：杂志由云南教育出版社和中国生态经济学会合办。杂志以“深入读者、深入产业”为基本编辑思想，力图以全球视野，全面关注和报道最新生态资讯，关注全球生态经济领域的热点事件，唤起全民的生态意识，传播生态经济知识，引发社会各界广泛瞩目，成为领导决策的参谋、企业家的助手和读者的益友。

随着人类社会的环保意识的增强，我国也越来越重视生态问题，相关专业与行业的发展前景还是不错的，生态学的学生不妨在校期间就规划自己的就业方向，看看学校专业课程安排如何，有针对性的选择就业方向。