二级律师论文可以发表的刊物推荐
来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-10-09 14:36
二级律师论文可以发表的刊物有哪些?首先来看看二级律师的论文要求，二级律师需要参评者担任三级律师职务满一定年限后才可以申报，具体年限因学历不同而不同，如法学博士学位2年，本科毕业5年，专科毕业8年，论文方面要求在担任三级律师期间公开发表过论文或是著作，具体要求满足条件之一即可：著作1部(第一、二作者或主编、第一或常务副主编，本人完成编著字数在5万以上)和论文1篇(省级以上刊物、第一作者)以上;著作1部(主要编、著者，本人完成编著字数在3万以上)和论文2篇(省级以上刊物、第一作者)以上;论文4篇(省级以上刊物2篇，第一作者;其他刊物2篇，第一、二作者)以上，二级律师论文可以发表的刊物推荐：
《东方法学》是上海世纪出版集团主管，上海市法学会和上海人民出版社主办，上海市第一中级人民法院、上海财经大学法学院协办的法学理论专业期刊。本刊是法学理论双月期刊，鼓励学者通过理论创新，推动法治进步。欢迎有理论深度，有历史重感，有广阔视野的作品。
《法学研究资料》，1983年经文化部批准，改为《法学评论》，彭真同志题写了刊名，由国家教委主管武汉大学主办、汉学院承办的法学理论双月刊，是中国中文类核心期刊之一。它的前身是1980年创办的内部刊物法学研究资料。一九八三年经国务院文化部批准，改名为法学评论，并正式公开出版，向国内外发行。
创刊于1980年的《法学杂志》，是我国改革开放之后最早的法学期刊之一，1980年由司法部确定为国家一级法学期刊。创刊27年来,《法学杂志》以内容丰富、观点鲜明、文字精炼的独特办刊特色，赢得了在法学期刊阵营中的较高地位，受到中外读者的欢迎。
更多法律专业期刊可以登陆鸣网进行搜索查询，从上述条件不难看出，二级律师的论文发表要求不算高，省级刊物通常也是比较容易发表的，论文写作难度也较为适中，但是需要大家引起注意的是，难度即便不大也不能忽视提前准备这个问题，发表2-4篇省级论文也是需要一定时间的。
下一篇：生态学方向上的杂志有哪些
精品阅读推荐
- 12016-10-09生态学方向上的杂志有哪些
- 22016-10-09二级律师论文可以发表的刊物推荐
- 32016-10-08河北中级工程论文在什么期刊上发表
- 42016-10-08环保期刊哪个杂志容易录用
- 52016-10-08经济管理类比较好发的核心期刊有哪些
- 62016-10-08安徽省理论刊物有哪些
- 72016-09-30中文核心期刊与普通期刊的区别
- 82016-09-30土地方面的文章发表那些期刊
- 12014-11-18核心期刊和C刊的区别
- 22015-05-26论文相似度要小于多少才可以发表
- 32014-12-23毕业论文副标题和分标题怎么写
- 42016-02-012016年广西中小学教师职称评审要求有哪些
- 52015-04-102015年核心期刊目录什么时候公布
- 62015-06-23一篇论文可以有两个通讯作者吗？
- 72014-12-17毕业论文撰写实证分析都有哪些
- 82015-04-13如何去评价一篇毕业论文的好坏
- 12016-10-09如何有效防范林业机械故障
- 22016-10-09水利工程维修养护资料整理的重要性
- 32016-10-09生态优先理念在城区环境保护规划中的渗透
- 42016-10-09公路桥梁预防性养护的重要性
- 52016-10-09水电站电气设计需要注意的几个问题
- 62016-10-09我国教育信息化建设进程现状
- 72016-10-09数学教学中提高学生素质和创新能力的方法
- 82016-10-09教学中如何让学生成为课堂的主人
- 12016-01-27施工技术投稿探讨电网继电保护发展趋势及综合自动化系统
- 22016-01-27论文发表省级期刊投稿以学习活动为中心的网络学习活动个案研究
- 32010-09-08我国建筑类专业大学毕业生的就业形势分析
- 42016-01-26法律期刊投稿困境未成年人犯罪被害预防与对策探讨
- 52016-01-27教师征稿范文数字彩虹工程(DRP)促进差异化发展
- 62012-07-24大学生兼职现状分析及对策研究
- 72012-12-29FCGK-1型强效防蜡导流装置在濮城油田的应用
- 82010-08-19论诚实守信的重要性
优质论文推荐更多>>
电网是一个整体，因此面对这个庞大的整体，想要得到其及时的完整的信息不是那么容易的，当然，随着我国科技的不断进步，利用其一、二次设备信息慢慢的变成了可能。本文是一篇施工技术投稿的论文范文，主要论述了电网继电保护发展趋势及综合自动化系统。
我们正处于网络化的知识时代。我们的工作和生活以知识创造、信息交流和技术应用为中心，而知识也历经了从分类、层级到网络和生态的变革。本文是一篇论文发表省级期刊投稿的论文范文，主要论述了以学习活动为中心的网络学习活动个案研究。
摘要：近年来在构建和谐社会、建设社会主义新农村的大好形势下，我国的，建筑、房地产等产业的持续高速发展。从目前甚至今后几年我国的经济社会发展趋势来看，整个就业市场中对建筑类专业人才的需求量仍然将持续增长，相关就业领域中适合建筑类专业毕业生的岗位也较多。建筑类专业毕业生应该把握好当前的有利时机，实现就业的最优化。
我国《刑法》第17条规定：“已满16周岁的人犯罪，应当负刑事责任。已满14周岁不满16周岁的人，犯故意杀人，故意伤害致人重伤或死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。本文是一篇法律期刊投稿范文，主要论述了困境未成年人犯罪被害预防与对策探讨。
优质期刊推荐
- 1学报《辽宁农业职业技术学院学报》
- 2学报《重庆工贸职业技术学院学报》
- 3学报《辽宁行政学院学报》
- 4学报《内蒙古财经大学学报》
- 5学报《安徽职业技术学院学报》
- 6学报《广西财政高等专科学校学报》
- 7学报《北京石油化工学院学报》
- 8学报《中国石油大学胜利学院学报》
核心期刊推荐
-
技术经济与管理研究级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:14-1055/F
国际刊号:1004-292X
单位：山西省人民政府发展研究中心技术经济与管理研究
上海金融级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:31-1160/F
国际刊号:1006-1428
单位：上海市金融学会上海金融
建筑材料学报级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:31-1764/TU
国际刊号:1007-9629
单位：同济大学建筑材料学报
-
改革级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:50-1012/F
国际刊号:1003-7543
单位：重庆社会科学院改革
粮食与油脂级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:31-1235/TS
国际刊号:1008-9578
单位：上海市粮食科学研究所粮食与油脂
中华危重病急救级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:12-1430/R
国际刊号:2095-4352
单位：中华医学会中华危重病急救
建筑结构学报级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:11-1931/TU
国际刊号:1000-6869
单位：中国建筑学会建筑结构学报
-
《人民论坛 》核心期刊级别：北大核心
周期：半月刊
国内刊号:CN 11-2961/D
国际刊号: ISSN 1004-3381
单位：人民日报社主办《人民论坛 》核心期刊
《煤炭技术》级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:CN 23-1393/TD
国际刊号:ISSN 1008-8725
单位：黑龙江科技学院 哈尔滨煤矿机械研究所主办《煤炭技术》
《中国基层医药》级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:CN 34-1190/R
国际刊号:ISSN 1008-6706
单位： 中华医学会主办《中国基层医药》
《职教论坛》级别：北大核心
周期：旬刊
国内刊号:36-1078/G4
国际刊号: 1001-7518
单位：江西科技师范学院主办《职教论坛》