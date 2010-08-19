二级律师论文可以发表的刊物推荐

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-10-09 14:36

二级律师论文可以发表的刊物有哪些?首先来看看二级律师的论文要求，二级律师需要参评者担任三级律师职务满一定年限后才可以申报，具体年限因学历不同而不同，如法学博士学位2年，本科毕业5年，专科毕业8年，论文方面要求在担任三级律师期间公开发表过论文或是著作，具体要求满足条件之一即可：著作1部(第一、二作者或主编、第一或常务副主编，本人完成编著字数在5万以上)和论文1篇(省级以上刊物、第一作者)以上;著作1部(主要编、著者，本人完成编著字数在3万以上)和论文2篇(省级以上刊物、第一作者)以上;论文4篇(省级以上刊物2篇，第一作者;其他刊物2篇，第一、二作者)以上，二级律师论文可以发表的刊物推荐：

《东方法学》是上海世纪出版集团主管，上海市法学会和上海人民出版社主办，上海市第一中级人民法院、上海财经大学法学院协办的法学理论专业期刊。本刊是法学理论双月期刊，鼓励学者通过理论创新，推动法治进步。欢迎有理论深度，有历史重感，有广阔视野的作品。

《法学研究资料》，1983年经文化部批准，改为《法学评论》，彭真同志题写了刊名，由国家教委主管武汉大学主办、汉学院承办的法学理论双月刊，是中国中文类核心期刊之一。它的前身是1980年创办的内部刊物法学研究资料。一九八三年经国务院文化部批准，改名为法学评论，并正式公开出版，向国内外发行。

创刊于1980年的《法学杂志》，是我国改革开放之后最早的法学期刊之一，1980年由司法部确定为国家一级法学期刊。创刊27年来,《法学杂志》以内容丰富、观点鲜明、文字精炼的独特办刊特色，赢得了在法学期刊阵营中的较高地位，受到中外读者的欢迎。

更多法律专业期刊可以登陆鸣网进行搜索查询，从上述条件不难看出，二级律师的论文发表要求不算高，省级刊物通常也是比较容易发表的，论文写作难度也较为适中，但是需要大家引起注意的是，难度即便不大也不能忽视提前准备这个问题，发表2-4篇省级论文也是需要一定时间的。