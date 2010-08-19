河北中级工程论文在什么期刊上发表
来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-10-08 17:16
河北中级工程论文在什么期刊上发表?中级工程师通常要求是在省级及以上级别的刊物上发表2-3篇论文就可以了，不需要发表核心刊物，字数3000字左右就可以，这样一来难度就低了不少，普刊的发表难度大多数人都可以接受的，推荐几本适合河北中级工程论文发表的刊物：
《煤炭与化工》河北化工杂志，创刊于1978年，《河北煤炭》《河北化工》于2013年进行合版及扩版，并更名为《煤炭与化工》。围绕科技发展规划和科技政策，刊登煤炭、化工、制药等相关领域的新趋势、新技术、新产品、新设备、新材料，突出前瞻性、实用性、学术性、权威性、时效性，反映行业热点、预测行业发展、传播科学技术、交流成果经验。
《河北电力技术》电力技术论文发表，创刊于1982年，由河北省电机工程学会、河北省电力研究院主办。宣传国家有关电力技术的方针、政策、开展电力电机工程方面生产、建设、科研等的学术讨论,技术经验交流,促进电力电机工程事业的发展。
《河北理工大学学报》学报由河北省教育厅主管，河北理工学院主办。主要刊载采矿、冶金、建材、机械、工业自动化、计算机技术、土木建筑及数学、物理、化学等学科的论文、研究报告、综合述评、科技信息等。设有矿业工程、冶金工业、化学工业、自动化技术、计算机技术、建筑科学等栏目。
在论文的写作上，一些人没有经验不知道具体的论文格式和写作注意事项。其实写论文不仅要遵守最基本的论文格式，在选定期刊后也要注意期刊对文章的要求，首先就是选题的要求，其次就是文章格式要求，建议大家写作前了解想发表的刊物的投稿要求再进行写作，这样会增加中高几率。
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我们正处于网络化的知识时代。我们的工作和生活以知识创造、信息交流和技术应用为中心，而知识也历经了从分类、层级到网络和生态的变革。本文是一篇论文发表省级期刊投稿的论文范文，主要论述了以学习活动为中心的网络学习活动个案研究。
摘要：近年来在构建和谐社会、建设社会主义新农村的大好形势下，我国的，建筑、房地产等产业的持续高速发展。从目前甚至今后几年我国的经济社会发展趋势来看，整个就业市场中对建筑类专业人才的需求量仍然将持续增长，相关就业领域中适合建筑类专业毕业生的岗位也较多。建筑类专业毕业生应该把握好当前的有利时机，实现就业的最优化。
我国《刑法》第17条规定：“已满16周岁的人犯罪，应当负刑事责任。已满14周岁不满16周岁的人，犯故意杀人，故意伤害致人重伤或死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。本文是一篇法律期刊投稿范文，主要论述了困境未成年人犯罪被害预防与对策探讨。
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