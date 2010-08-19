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环保期刊哪个杂志容易录用

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-10-08 16:58

 　　随着现代社会的不断发展，地球上许多资源都已经被人类极大限度的利用，使得经济社会取得飞速发展，但同时，破坏了地球的生态环境，最近几年人们的环保意识逐渐加强，人们开始思考如何协调经济发展与环境保护的关系，有作者咨询环保期刊哪个杂志容易录用?一般来说比较容易录用的是普刊，下面就给大家推荐几本普刊：

　　《西部人居环境学刊》(双月刊)创刊于1980年，由重庆大学主办的建筑学术刊物。《西部人居环境学刊》主要报道国内外室内设计学术研究成果，交流总结室内设计经验，促进设计、生产中实际问题的解决。

西部人居环境学刊

　　《城市环境与城市生态》评职称发表杂志，杂志创办于1988年，为双月刊，由天津市环境保护研究院、天津市环境监测中心、天津市环境工程评估中心、天津市环境影响评价中心联合主办，中国生态学城市生态专业委员会协办的学术性刊物。

城市环境与城市生态

　　《中国环境管理干部学院学报》是中国环境管理干部学院主办的综合性环境与资源研究学术期刊。主要刊登环境科学，环境保护与管理，环境监测与监察，环境法学、生态学、环境工程与产业等学科及其交叉学科的基础理论研究和应用研究方面的学术论文、简报、文献综述等。

中国环境管理干部学院学报

　　《地球科学与环境学报》创刊于1979年，报道内容主要包括：基础地质、矿床地质、水文地质、工程地质、环境地质(含生态地质和灾害地质)、资源勘查、测绘工程、地理信息系统等及地学领域的边缘学科,重点反映“西部大开发”中资源勘查、生态地质环境保护和基础设施工程地质等重大地质科技问题。

地球科学与环境学报

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