经济管理类比较好发的核心期刊有哪些
来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-10-08 16:16
经济管理类论文是许多行业许多职称都会涉及的论文，尤其经济师，经济管理类论文改如何写作呢?经管论文应当遵循科学严谨的写作原则，论文中难免会涉及一些经济数据，因此，我们引用的一些参考文献和经济数据务必保证来源，保证权威性，再就是要严格按照职称论文要求的格式和结构来写，大家最好仔细看下期刊的要求，有针对性的去写作，经济管理类论文可以发表的刊物也是比较多的，作者的选择范围还是比较广的，经济管理类比较好发的核心期刊有哪些?
《世界华商经济年鉴·科技财经》经济刊物，创刊于2007年，是由中国社会科学院主办的刊物。本刊以“纵览科技进步与创新，推进财经改革与发展”为宗旨，力求体现“学术性、综合性、实用性、导向性”为目标。同时，为了全面促进科技与财经的改革与发展，集中展示全国科技财经工作者的实践经验和研究成果，本刊将努力为广大理论工作者搭建信息互动的平台，实现科研与成果共享的愿望。
《经济问题》杂志编辑部，杂志创刊于我国改革开放之初的1979年，可以说是与我国改革开放同呼吸共命运，得改革开放之势，在坚持马克思主义、毛泽东思想和邓小平理论为指导思想中得到了长足的发展。《经济问题》杂志在山西及全国经济学理论类期刊中是创办较早的刊物。
《当代经济科学》当代经济科学，全方位塑造自己的精品品牌，突出特色——原创性、多元性和开放性，坚持把“学术质量第一”和双向匿名审稿作为编选稿件遵循的基本原则，积极倡导规范、严谨的研究方法，鼓励理论与经验研究相结合，不断提高刊物学术质量，努力使之成为广大经济与管理理论工作者和实践者的学术思想畅通交流的平台。
核心刊物没有好发表的，因此需要发表核心刊物的参评者要下一番功夫了，核心刊物不论是写作难度还是审稿流程，难度都是比较大的，周期长，审稿严格，如果您有核心刊物发表的其他疑问，可以咨询中国鸣网。
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摘要：近年来在构建和谐社会、建设社会主义新农村的大好形势下，我国的，建筑、房地产等产业的持续高速发展。从目前甚至今后几年我国的经济社会发展趋势来看，整个就业市场中对建筑类专业人才的需求量仍然将持续增长，相关就业领域中适合建筑类专业毕业生的岗位也较多。建筑类专业毕业生应该把握好当前的有利时机，实现就业的最优化。
我国《刑法》第17条规定：“已满16周岁的人犯罪，应当负刑事责任。已满14周岁不满16周岁的人，犯故意杀人，故意伤害致人重伤或死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。本文是一篇法律期刊投稿范文，主要论述了困境未成年人犯罪被害预防与对策探讨。
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