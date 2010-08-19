安徽省理论刊物有哪些
来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-10-08 15:40
理论刊物顾名思义，是理论性很强的刊物，期刊为了保证自身的学术水平与影响力，就必须对稿件严格把关，理论刊物更是如此，想要在理论刊物发表文章首先也是最重要的就是文章本身的理论性和学术含量，安徽省理论刊物有哪些?
《安徽史学》主要刊登安徽历史研究方面的学术论文，涉及对安徽重要历史事件和历史人物的研究，非安徽籍的重要历史人物对安徽的影响等方面。杂志始终坚持学术性、高品位的宗旨，获得广泛好评。
《安徽大学学报》(自然科学版)创刊于1960年，是由安徽省教育厅主管、国家“211工程”建设大学——安徽大学主办的综合性自然科学类学术期刊，刊载具有较高学术水平和理论水平的理学类中、英文研究论文、研究简报等，追踪科研前沿，关注重要创新性成果，发稿范围涵盖数学、计算机科学、物理学、电子与通信科学、化学、生命科学与环境科学等学科。
《安徽地质》1991年创刊，已有12年历史，原为安徽省地矿局主管和主办，自2003年始改版，现由安徽省地质矿产勘查局主管，安徽省地质学会主办。作为安徽省唯一的地质行业国内外公开发行刊物，是全面展示安徽省地质矿产事业发展的窗口，倾力展示安徽省地矿行业高层次、高水平的学术成果，致力于打造精品，扩大了与地质行业相关部门和相关企事业单位、学校、科研机构的联系与交流。
《安徽科技》是安徽省优秀科技期刊，是一本集指导性，理论性，实用性和新闻性于一体的综合性科技期刊。杂志充分发挥其“窗口”作用，“桥梁”作用，“讲坛”作用和 “阵地”作用，以宣传科技方针政策、传播典型经验、探讨热点话题，贴近基层工作，反映科技战线新动态、新成果为办刊宗旨，在服务全省科技进步和促进经济社会发展方面发挥了重要作用。
如何提高文章的学术含量呢，这不是一个短时间就可以解决的问题，这就要求大家要注重日常的积累，凡事量变引起质变，平时刻意的去阅读去积累，对自身知识的积累是大有益处的，当知识积累到一定程度，写篇论文是信手拈来的。
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摘要：近年来在构建和谐社会、建设社会主义新农村的大好形势下，我国的，建筑、房地产等产业的持续高速发展。从目前甚至今后几年我国的经济社会发展趋势来看，整个就业市场中对建筑类专业人才的需求量仍然将持续增长，相关就业领域中适合建筑类专业毕业生的岗位也较多。建筑类专业毕业生应该把握好当前的有利时机，实现就业的最优化。
我国《刑法》第17条规定：“已满16周岁的人犯罪，应当负刑事责任。已满14周岁不满16周岁的人，犯故意杀人，故意伤害致人重伤或死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。本文是一篇法律期刊投稿范文，主要论述了困境未成年人犯罪被害预防与对策探讨。
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