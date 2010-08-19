中文核心期刊与普通期刊的区别
来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-09-30 17:01
说到中文核心期刊与普通期刊的区别，大多数人首先想到的应该是核心期刊比普通期刊级别高，这么理解也无可厚非，核心期刊确实是所有刊物中水平很高的刊物，一些科研单位评职称或者一些其他的学术水平的评估，都要求在核心刊物上发表文章才行，可以说是作者学术能力水平的有力鉴证，而普通刊物的影响力就没这么大了，我们所说的普通刊物就是指国家级和省级刊物，虽说普刊的影响力有限，但却是大部分职称参评者发表论文的首选，需要说明的一点，核心刊物也是从省级国家级刊物中遴选出的，他们是被核心数据库收录了，脱离了省级、国家级这样的划分，统一成为核心。
除了上述不同，核心刊物与普刊的发表价格也不相同，核心刊物发表的费用基本都在万元以上，而普刊就便宜很多，多数集中在600-1000元左右。
核心期刊推荐：《电讯技术》电子科技杂志，创刊于1958年，由中国西南电子技术研究所主办。荣获信息产业部优秀期刊;工业和信息化部电子科技期刊2007～2008年度学术技术水平优秀奖;四川省编校质量优秀奖期刊;工业和信息化部电子科技期刊2009-2010年度优秀期刊奖，国内外公开发行的、理论与应用相结合的综合性电子专业科技刊物，为中文核心期刊
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