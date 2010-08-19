土地方面的文章发表那些期刊

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-09-30 16:06

土地是我国的重要自然资源，我国土地资源丰富，幅员辽阔，如何有效的管理和合理利用土地资源是我们应该认真思考的问题，科学的土地管理需要国家运用经济、法律、技术等诸多方面的资源，进行综合运用，才能有效协调土地与人、土地与土地之间关系，土地方面的文章发表那些期刊?

《广东土地科学》主要发表土地科学研究的新成果，综述、报道具有方向性的学术思想，及时反映土地科学技术领域的新思想、新观点、新方法和新技术。欢迎广大专家学者及读者围绕土地科学发展及国土资源管理的难点和热点问题进行探讨投稿。

《中国土地科学杂志》是我国土地管理、房地产开发经营和地价评估部门，以及农林牧渔业生产、工矿交通、城乡建设、环境保护等部门与土地专业相关的科技人员，特别是从事土地调查评价，土地规划、利用、整治、保护和土地信息等专业人员以及高校有关专业的师生，在科研、教学与业务工作中的参考文献。

《中国土地》在办刊指导思想上和定位上，重点抓好当前土地管理中的热点、难点问题的策划、报道。加大基层报道面，服务基层、服务读者，拉近读者与编者的距离，增强编读互动。实行开门办刊，让基层的读者、作者参与进来，及时把基层的实践与创新反映出来、报道出来。

我国虽地域辽阔，但人均土地面积却很小，因此，土地的合理利用就更加重要了，任何合理利用这就需要专业人员运用所学专长来解决了，土地职称方面的咨询可以登录中国鸣网进行咨询。