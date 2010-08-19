山东省高级工程师论文评审条件是什么

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-09-30 13:40

山东省高级工程师论文评审条件是什么?首先我们来看看学历和年限条件，要求专业或相近专业大学本科学历，从事本专业技术工作取得中级职务任职资格，受聘中级职务工作5年以上，高级技师工程师的申报，首先，需要参评者通过高级工程师资格评价考试，并成绩合格，才可申请参加晋升高级工程师任职资格的评审。

有不少工程师在自己的专业领域内做出了很不错的成绩，得到了单位的认可，但评定职称的时候，卡在了职称论文这一关，山东省高级工程师论文条件要求在有cn和issn 刊号的正规期刊上发表1-3篇论文，有些要求发表核心刊物，并且在新闻出版总数可以查到的，万方数据库收录的，具体的规定因地区行业不同而不同，如果单位竞争很激烈，那么多发表两篇核心论文是十分有必要的，高级工程师的要求就是能文能武，而且高级职称向来都很重视参评者的总和学术水平，实践能力上去了，理论学习也不能松懈，论文大家一定要重视，提醒大家，论文的写作与发表确实需要花费一定的精力和时间，尤其发表核心刊物论文，耗时比较长，工程师们可以提前着手准备这件事，以免在提交材料时论文还没见刊或者是见刊了没有被收录，这样参评者就只能等来年再申报了。

山东省高级工程师论文发表期刊：山东社会科学

《山东社会科学》是立足山东，面向全国，既重视基本理论研究，更注重应用理论研究;既重视各学科的系统研究，更注重与当前改革和建设直接相关的课题研究。《山东社会科学》被北大2004版核心期刊、北大2008版核心期刊收录。获得山东省优秀期刊称号。