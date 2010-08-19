助理农艺师评审条件是什么
来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-09-29 17:52
农艺师一直也是大家咨询的热点，助理农艺师包括助理畜牧师、助理兽医师、助理农经师，助理农艺师属于初级职称，初级职称评审难度不大，一般的学历条件满足后，到了一定的年限要求就可以申报，对职称论文也不做要求，具体条件如下：
获得农业硕士学位研究生;高等农业院校本科毕业生，见习一年期满;农业大学专科毕业生，担任农业技术员工作二年以上;担任农业技术员工作四年以上，经县级农业技术职务评审委员会考核评审，并具备下列第一款及二、三款之一者，可聘任或任命成为助理农艺师。
1、能运用所学的专业基础理论知识和技术知识，结合当地农业生产情况，承担本专业技术工作。
2、能向群众传授农业科学知识，进行一般的技术指导或技术咨询服务工作。
3、能因地制宜的推广先进技术和科研成果，并设计一般试验方案，对本专业的一般技术工作进行总结分析，在工作中做出一定成绩。
助理农艺师的申报一般情况下有两种途径，一是通过地方申报，也就是到当地劳动部门的职称部申报，至于申报时间各地不同，参评者可以咨询下当地劳动部门;二是在所在单位人事部门申报。
农艺师职称论文期刊： 《乡村科技》农业科技杂志征稿，创刊于2010年，是由河南省科学技术信息研究院主办的以服务农村、农业、农民为宗旨，以实际、实用、实效为特色，以农村基层政府工作人员、农业科技人员、广大农民和各类农村专业户为读者对象，推广先进适用技术，推荐新优品种，介绍致富经验，传递农业信息，普及科技知识，融科学性、实用性、通俗性、趣味性为一体，是新时期农民的优秀科普读物。
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