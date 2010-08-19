四川评林业工程师需在什么刊物上发表文章

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-09-29 16:44

林业工程师是主要从事森林资源管理、水土保持、绿化、园艺花卉等技术工作的专业人才，是我国环保事业的中坚力量，林业工程师评审是需要发表论文的，比如林业高级工程师就要求在省级以上专业期刊发表论文2篇，省级以上专业期刊必须是有CN或ISSN刊号的专业刊物，或省级以上专业主管部门或学术机构主办的定期出版的专业刊物，那么四川评林业工程师需在什么刊物上发表文章?

《四川林勘设计》(季刊)创刊于1979年，是由四川省林业调查规划院主办的技术类科技期刊。期刊秉承“服务林业科研、生产、管理和决策，提高林业调查规划水平”的办刊宗旨，宣传党和国家在林业调查规划及勘察设计方面的方针、政策，紧紧围绕林业政策和生产方向的调整，结合四川省林业工作重点，突出行业技术类期刊的特点，本着为学科、为行业服务的原则，有计划地组稿刊发。

《四川林业科技》是四川省唯一全面反映整个四川林业科技水平的技术类刊物。及时报道森林生态，树木遗传育种、造林技术、森林病虫害及其防治、林业经济、林业教育、林业基础科学等方面内容。促进学术交流，面向全省林业生产建设，为提高四川林业科技水平和林业生产建设服务。

《四川农业大学学报》创刊于1983年，主办单位是一所历史悠久的省属重点综合性农业大学，已于1998年正式进入面向21世纪全国重点建设的100所大学行列。本刊已正式入编北大《中文核心期刊要目总揽》2008年版(即第五版)之综合性农业科学类的核心期刊，同时本刊也是中国科技核心期刊、全国优秀高校自然科学学报、四川省自然科学学术类质量一级期刊。

除了论文发表的条件以外，林业工程师和其他行业的职称一样，有学历、年限、科研成果等等要求，具体情况大家可以了解下所在地区的具体要求，除了论文，还有许多其他材料需要准备，因此，大家一定要提前准备，以免需要提交材料时因为太过仓促影响评审。