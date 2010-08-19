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路桥监理工程师职称论文发表那些刊物

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-09-29 16:09

 　　现如今的交通四通八达，极大的方便了人的日常出行，同时也给社会发展带来了机遇和经济效益，路桥工程的建设需要工程监理的有力监督，路桥监理工程师的地位就凸显出来了，路桥监理工程师主要负责，路桥工程质量控制、进度控制、费用控制，合同管理以及信息管理等内容，路桥监理工程师是交通部颁发的证书，参评者在取得中级工程师职称一年后就可以报考评审，路桥监理工程师职称论文发表那些刊物?

　　《城市道桥与防洪》创刊于1984年，是面向全国城市交通、道路、桥梁、防洪和排水工程界的科技期刊;是理论和实际相结合的实用性很强的技术类刊物。本刊由中华人民共和国建设部主管，上海市政工程设计研究总院主办，全国城市道路与桥梁技术情报网协办，国内外公开发行。

城市道桥与防洪

　　《世界桥梁》杂志创办于1973年，原名为《国外桥梁》，于2002年更名。现由中国铁路工程总公司主管，中铁大桥局集团有限公司主办，中铁大桥局集团武汉桥梁科学研究院有限公司出版。主要刊载世界桥梁工程领域的发展动态，包括设计理论、施工技术及管理、建筑材料、试验研究及理论计算等方面的实践经验和理论探讨，并重点突出报道世界各国桥梁工程领域的新理论、新技术、新工艺、新设备、新材料、新方法及最新科研成果。

世界桥梁

　　《华东公路》以理论为指导，注重实践，以实用技术为主，着重介绍道路(含机场跑道)、桥梁、隧道、材料、交通工程、养护管理等方面的四新成果;及时报道国内外公路建设与管理的先进技术和成功经验，为发展公路事业，加快公路交通现代化建设服务。

华东公路

　　想要了解更多关于路桥监理工程师职称评审方面的咨询，大家可以登录中国鸣网进行搜索，也可以直接咨询在线客服，网站为您提供最新职称评审信息与动态。

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