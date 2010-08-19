路桥监理工程师职称论文发表那些刊物
来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-09-29 16:09
现如今的交通四通八达，极大的方便了人的日常出行，同时也给社会发展带来了机遇和经济效益，路桥工程的建设需要工程监理的有力监督，路桥监理工程师的地位就凸显出来了，路桥监理工程师主要负责，路桥工程质量控制、进度控制、费用控制，合同管理以及信息管理等内容，路桥监理工程师是交通部颁发的证书，参评者在取得中级工程师职称一年后就可以报考评审，路桥监理工程师职称论文发表那些刊物?
《城市道桥与防洪》创刊于1984年，是面向全国城市交通、道路、桥梁、防洪和排水工程界的科技期刊;是理论和实际相结合的实用性很强的技术类刊物。本刊由中华人民共和国建设部主管，上海市政工程设计研究总院主办，全国城市道路与桥梁技术情报网协办，国内外公开发行。
《世界桥梁》杂志创办于1973年，原名为《国外桥梁》，于2002年更名。现由中国铁路工程总公司主管，中铁大桥局集团有限公司主办，中铁大桥局集团武汉桥梁科学研究院有限公司出版。主要刊载世界桥梁工程领域的发展动态，包括设计理论、施工技术及管理、建筑材料、试验研究及理论计算等方面的实践经验和理论探讨，并重点突出报道世界各国桥梁工程领域的新理论、新技术、新工艺、新设备、新材料、新方法及最新科研成果。
《华东公路》以理论为指导，注重实践，以实用技术为主，着重介绍道路(含机场跑道)、桥梁、隧道、材料、交通工程、养护管理等方面的四新成果;及时报道国内外公路建设与管理的先进技术和成功经验，为发展公路事业，加快公路交通现代化建设服务。
想要了解更多关于路桥监理工程师职称评审方面的咨询，大家可以登录中国鸣网进行搜索，也可以直接咨询在线客服，网站为您提供最新职称评审信息与动态。
下一篇：四川评林业工程师需在什么刊物上发表文章
精品阅读推荐
- 12016-09-29四川评林业工程师需在什么刊物上发表文章
- 22016-09-29路桥监理工程师职称论文发表那些刊物
- 32016-09-29中级职称论文怎么搞定
- 42016-09-28写中国形势的文章可以在哪些地方发表
- 52016-09-28建筑学相关论文可以投的期刊
- 62016-09-28会计硕士生可以在哪些期刊发表论文
- 72016-09-27档案专业能发表什么杂志
- 82016-09-27冶金专业普刊有哪些
- 12014-11-18核心期刊和C刊的区别
- 22015-05-26论文相似度要小于多少才可以发表
- 32014-12-23毕业论文副标题和分标题怎么写
- 42016-02-012016年广西中小学教师职称评审要求有哪些
- 52015-04-102015年核心期刊目录什么时候公布
- 62015-06-23一篇论文可以有两个通讯作者吗？
- 72014-12-17毕业论文撰写实证分析都有哪些
- 82015-04-13如何去评价一篇毕业论文的好坏
- 12016-09-29建材检测中的误差种类以及数据处理
- 22016-09-29喀什地区红枣生物肥肥效试验
- 32016-09-29农业发展中农药污染如何防治
- 42016-09-29生姜地膜栽培技术的应用技巧
- 52016-09-29小学生品德教学与社会教学如何有效结合
- 62016-09-29高中美术教学方法的创新模式
- 72016-09-29思维导图教学方式在初中英语学习中的作用
- 82016-09-29互联网安全存在的问题及防范措施
- 12016-01-27施工技术投稿探讨电网继电保护发展趋势及综合自动化系统
- 22016-01-27论文发表省级期刊投稿以学习活动为中心的网络学习活动个案研究
- 32010-09-08我国建筑类专业大学毕业生的就业形势分析
- 42016-01-26法律期刊投稿困境未成年人犯罪被害预防与对策探讨
- 52016-01-27教师征稿范文数字彩虹工程(DRP)促进差异化发展
- 62012-07-24大学生兼职现状分析及对策研究
- 72012-12-29FCGK-1型强效防蜡导流装置在濮城油田的应用
- 82010-08-19论诚实守信的重要性
优质论文推荐更多>>
电网是一个整体，因此面对这个庞大的整体，想要得到其及时的完整的信息不是那么容易的，当然，随着我国科技的不断进步，利用其一、二次设备信息慢慢的变成了可能。本文是一篇施工技术投稿的论文范文，主要论述了电网继电保护发展趋势及综合自动化系统。
我们正处于网络化的知识时代。我们的工作和生活以知识创造、信息交流和技术应用为中心，而知识也历经了从分类、层级到网络和生态的变革。本文是一篇论文发表省级期刊投稿的论文范文，主要论述了以学习活动为中心的网络学习活动个案研究。
摘要：近年来在构建和谐社会、建设社会主义新农村的大好形势下，我国的，建筑、房地产等产业的持续高速发展。从目前甚至今后几年我国的经济社会发展趋势来看，整个就业市场中对建筑类专业人才的需求量仍然将持续增长，相关就业领域中适合建筑类专业毕业生的岗位也较多。建筑类专业毕业生应该把握好当前的有利时机，实现就业的最优化。
我国《刑法》第17条规定：“已满16周岁的人犯罪，应当负刑事责任。已满14周岁不满16周岁的人，犯故意杀人，故意伤害致人重伤或死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。本文是一篇法律期刊投稿范文，主要论述了困境未成年人犯罪被害预防与对策探讨。
优质期刊推荐
- 1国家级中国信息安全
- 2国家级干燥技术与设备
- 3国家级中国中西医结合脾胃杂志
- 4国家级 平安校园
- 5国家级中国电子商情(通信市场)
- 6国家级铁路工程造价管理
- 7国家级 风湿病与关节炎
- 8国家级花卉
- 1学报《辽宁农业职业技术学院学报》
- 2学报《重庆工贸职业技术学院学报》
- 3学报《辽宁行政学院学报》
- 4学报《内蒙古财经大学学报》
- 5学报《安徽职业技术学院学报》
- 6学报《广西财政高等专科学校学报》
- 7学报《北京石油化工学院学报》
- 8学报《中国石油大学胜利学院学报》
核心期刊推荐
-
心理学探新级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:36-1228/B
国际刊号:1003-5184
单位：江西师范大学心理学探新
规划师级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:45-1210/TU
国际刊号:1006-0022
单位：广西壮族自治区建设厅规划师
齐鲁学刊级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:37-1085/C
国际刊号:1001-022X
单位：山东曲阜师范大学齐鲁学刊
现代出版级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:11-5979/G2
国际刊号:1006-7361
单位：中国大学出版社协会现代出版
-
现代出版级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:11-5979/G2
国际刊号:1006-7361
单位：中国大学出版社协会现代出版
船海工程级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:42-1645/U
国际刊号:1671-7953
单位：武汉造船工程学会船海工程
贵州大学学报(社会科学版)级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:52-5001/C
国际刊号:1000-5099
单位：贵州大学贵州大学学报(社会科学版)
建筑技术开发级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:11-2178/TU
国际刊号:1001-523X
单位：北京市建筑工程研究院建筑技术开发
-
《人民论坛 》核心期刊级别：北大核心
周期：半月刊
国内刊号:CN 11-2961/D
国际刊号: ISSN 1004-3381
单位：人民日报社主办《人民论坛 》核心期刊
《煤炭技术》级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:CN 23-1393/TD
国际刊号:ISSN 1008-8725
单位：黑龙江科技学院 哈尔滨煤矿机械研究所主办《煤炭技术》
《中国基层医药》级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:CN 34-1190/R
国际刊号:ISSN 1008-6706
单位： 中华医学会主办《中国基层医药》
《职教论坛》级别：北大核心
周期：旬刊
国内刊号:36-1078/G4
国际刊号: 1001-7518
单位：江西科技师范学院主办《职教论坛》