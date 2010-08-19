中级职称论文怎么搞定

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-09-29 10:55

想要通过中级职称的评审，发表论文是必不可少的环节，虽然眼下有许多职称新规对论文方面的要求做了一些修改，但无论怎么改，论文的发表都是必须的，新规定可能更加注重文章的质量及与工作实际的结合，不再是过去对发表数量的过于看重，这其实是对参评者的提高要求更高了，在过去，可能走走形式发表两篇就可以通过，现如随着对职称论文的要求更贴合实际，走过场式的论文发表可能行不通了，参评者恐怕都要花费一些时间和精力来准备了，中级职称论文怎么搞定?

总体来说，中级职称论文的要求并不苛刻，大部分人都可以完成的，需要的费用也是比较低的，大家在进行准备工作的时候最好就能基本确定发表的刊物，了解好期刊的方向和投稿要求，有针对性的去写作，文章必须是原创的，抄袭率不能超过30%，这点也是最重要的，一般杂志社都会查抄袭率的，字数不宜太多，3000字左右最好，正好一个版面为佳，所选择的的刊物必须是正规期刊，也就是有CN或ISSN刊号的，在新闻出版总署网可以查到的期刊，具体对期刊的选择最好是符合当地相关单位要求的，有些单位可能会指定刊物。

发表的时间大家一定要把握好，虽说中级论文难度不大，但是也是需要一定时间周期的，提前半年准备比较合适，具体还需要参评者根据自己的工作实际需求合理安排写作与发表。

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