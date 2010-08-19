写中国形势的文章可以在哪些地方发表

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-09-28 16:50

有位作者咨询到写中国形势的文章可以在哪些地方发表?写中国形势的文章是政治类的文章，一般发表在政治研究类刊物或社会科学类刊物上就可以，这两类刊物数量都不小，可以说选择范围还是很大的，看作者评审的是哪个级别的职称，通常如果没有特殊要求，发表在国家级和省级刊物上就可以了，以下刊物大家可以做个参考：

《改革与开放》杂志是一份具有全国影响的融政策性、理论性和可读性于一体的综合经济月刊，并被中宣部指定为全国百家期刊阅览室赠送单位。杂志多年来，为宣传全国各地的经济发展和改革开放的最新成就，宣传各地企业的辉煌业绩和不懈追求竭尽全力，实现了经济效益和社会效益的双增长。杂志现在更加关注宏观经济趋势，着力把握改革与开放主线，跟进国内外大中城市最新举措，突出对经济社会发展中难点、热点问题的调研，注意反映应用最新经济学成果对社会经济与改革开放涉及的体制和机制创新等方面的深度探讨。

《中国国情国力》以帮助读者“正确认识国情、准确把握国力” 和服务于地区和产业经济社会发展为办刊宗旨，以分析国情、报道国力为主要内容，涉及经济、社会、科技、文化等多个领域，尤以党政高层领导、经济主管部门、研究机构和大专院校知名专家、学者的最新研究成果和各地区经济社会发展成果及行业企业创新建树经验为主打产品。

《行政科学论坛》办刊宗旨：坚持正确的办刊方向，刊载行政学理论研究成果，交流行政体制改革的重点和难点问题，开展学术交流，为推进行政体制改革和政府职能转变服务。读者定位：国家各级行政管理人员、高等院校师生及相关科研院所的社会科学理论工作者。

政治研究类论文和社科类论文与其他专业论文不同，与其他论文相比理论性更强，理论性强的文章想要有亮点有创新，对作者的学术水平就有更高的要求了，即便作者可能没有很深的学术造诣，在综合别人的学术成果之上也最好有自己独到的见解，这样才能顺利发表。