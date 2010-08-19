建筑学相关论文可以投的期刊

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-09-28 15:53

随着建筑行业的蓬勃发展，建筑学专业人才的就业颇为看好，其实建筑学是一个历史悠久的专业，国内外的建筑工程师都有着较高的社会地位，我国城市化进程不断加快，对建筑工程师的需求一直看涨的，高专业素质的建筑人才供不应求，那么建筑学相关论文可以投的期刊有哪些?

《中国建筑史论汇刊》建筑学术刊物征稿，是由清华大学建筑学院主办，清华大学建筑学院建筑历史与文物建筑保护研究所承办，清华大学出版社出版的系列文集，以年辑的体例，集中并逐年系列发表国内外在中国建筑历史研究方面的最新学术研究论文。

《建筑与文化》主题鲜明，视角独特。对话政府高官、建筑大师、企业精英等权威人士，剖析国内外重要建筑文化现象与事件，展示全球最具代表性的建筑规划设计作品，传递业界最前沿的学术思想，探讨城市与建筑的文化内涵，推介中外建筑文化的最新资讯等。

《华中建筑》核心建筑期刊征稿，创刊于1983年，是湖北省人民政府国有资产监督管理委员会主管，中南建筑设计院和湖北省土木建筑学会主办，系大型综合性建筑学术期刊，其宗旨在于：在党的“一个中心、两个基本点的基本路线指引下，发掘发扬中华民族的优秀建筑文化遗产，传播交流我国的建筑设计创作、科研、教学及建设成就，为探索中国建筑发展的道路，促进中国新建筑流派的孕育成长和丰实，推进中国新建筑文化的开拓和发展而努力。

建筑工程师职称评审要求一般都是很严格的，需要在国家级或者省级期刊上发表3篇以上论文，如果单位竞争激烈还需要发表核心刊物论文，而工程师的工作通常也是比较繁忙的，如果有关于建筑工程师论文发表与写作的问题可以咨询征稿鸣网。