会计硕士生可以在哪些期刊发表论文
来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-09-28 15:24
会计专业一直是个比较热门的管理类专业，市场经济的发展离不开会计专业人才，每年都有大量的会计专业人才毕业走向社会，有许多准毕业生被毕业论文给难住了，的确，大量的毕业生都面临着毕业论文，有许多论文无论从选题还是内容，或多或少都有雷同，因此，建议大家在利用参考文献是要注意时效性，利用近期发表的，同时保证质量，再就是要选择适合自己的刊物，会计硕士生可以在哪些期刊发表论文?
《交通财会》主要任务是宣传党和国家财经方针、政策、法规和制度;开展会计理论和业务的研究，交流会计工作经验，传播会计专业知识，推广应用科研成果，为经济体制改革和四化建设服务;介绍国内外会计改革情况和学术动态，为探索建立具有中国特色的交通会计理论方法体系作出贡献。
《新会计》是上海市会计学会会刊，面向国内外公开发行。主管单位是上海世纪出版股份有限公司。本刊于1992年起被列为《中文核心期刊要日总览》中的全国会计类核心期刊,2000年在全国会计类核心期刊中名列第二位。
《会计之友》是面向国内外公开发行的综合性财会期刊，曾多次被评为全国财会核心期刊、全国中文核心期刊。1993年以来一直被评为一级期刊，被选送参加了日内瓦举办的国际书刊博览会，被称赞为中国的“牡丹花”，1997年12月又被列为全国百家期刊阅览室指定刊物，是国内外发行量较大的财会期刊之一。
会计毕业论文的写作一定要明确选题方向，有针对性的搜索文献参考资料，不论是选题还是内容都应具有一定创新性，并且结合自己的专业所长，毕竟硕士毕业生论文的要求与本科毕业省论文的要求相比要高很多。
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