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档案专业能发表什么杂志

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-09-27 17:28

 　　档案管理不论对企业还是对国家来说，都是一项基本管理工作，档案管理主要解决档案零散、分布不均、数目众多等问题，对档案进行科学有条理的整理、归类、保管，档案专业能发表什么杂志?

　　《湖南档案》创于1981年12月。2002年1月，《湖南档案》更名为《档案时空》，并改成月刊。创刊以来就立足兰台，面向社会，得到了全省档案部门各级领导、广大档案工作者和全社会的爱护、支持与帮助，伴随着湖南档案事业走过了20余年的风雨历程，在全国档案杂志中享有盛名。

湖南档案

　　《档案》杂志由甘肃省档案局(馆)、甘肃省档案学会主办,1979年创刊,国内外公开发行,为全国中文(档案学)核心期刊、甘肃省一级期刊。《档案》杂志的办刊宗旨是“传播知识、交流经验、启迪思想、指导工作”。

档案

　　《四川档案》国家级杂志，创刊于1984年，由四川省档案局主办的档案专业刊物。是四川省档案局主办的国内外公开发行的综合性专业杂志。宣传政策法规、交流工作经验、砥砺学术思想、介绍方法技术、传播中外信息、注重休闲娱乐，传播档案、文秘知识，介绍国外档案管理方法、技术和动态，推动档案学术研究。

四川档案

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