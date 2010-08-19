冶金专业普刊有哪些

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-09-27 16:46

冶金是一种从矿石中提取金属的工艺，冶金在我国有着悠久的发展历史，人类社会的发展过程中一直有冶金技术的发展，冶金也为许多行业提供了所需的金属材料，如钢铁、汽车、纺织、轻工等等行业，是重要的材料基础，那么冶金专业普刊有哪些?

《四川冶金》省级科技期刊征稿，创刊于1979年，由四川省金属学会、四川省冶金情报标准研究所主办。本刊为综合性学术类刊物，公开发行。服务对象为材料、冶金及相关学科的科技工作者。本刊主要内容有：矿山采选、金属冶炼及压力加工、金属材料、钒钛资源综合利用、环保与节能、冶金分析、物理检验、耐火材料、冶金设备与自动化等方面的理论研究、科研实验成果、生产技术经验与总结。

《材料与冶金学报》(季刊，2002年3月创刊)是由东北大学主办、国内外发行的专业性学术期刊。开辟的主要栏目有综合评述、学术论文、研究简报、科技信息与快讯。本刊主要报道我国材料、冶金学科及相关领域的最新研究成果、介绍国外相关学科的新动态、新理论和新技术，促进学术研究、学术讨论、学术交流，以及科研成果的推广和应用。

《冶金设备》杂志是中国唯一的冶金装备行业综合性科技期刊。杂志创刊于1979年，是经中国国家新闻出版署批准由中国钢铁工业协会主管的中央级科技刊物,国内外公开发行。《冶金设备》杂志连续多年被评为全国冶金优秀科技期刊,2002年入选“中国期刊方阵”双效期刊。本杂志为大16开本，每期80页约13万字，双月刊。

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