冶金专业普刊有哪些
来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-09-27 16:46
冶金是一种从矿石中提取金属的工艺，冶金在我国有着悠久的发展历史，人类社会的发展过程中一直有冶金技术的发展，冶金也为许多行业提供了所需的金属材料，如钢铁、汽车、纺织、轻工等等行业，是重要的材料基础，那么冶金专业普刊有哪些?
《四川冶金》省级科技期刊征稿，创刊于1979年，由四川省金属学会、四川省冶金情报标准研究所主办。本刊为综合性学术类刊物，公开发行。服务对象为材料、冶金及相关学科的科技工作者。本刊主要内容有：矿山采选、金属冶炼及压力加工、金属材料、钒钛资源综合利用、环保与节能、冶金分析、物理检验、耐火材料、冶金设备与自动化等方面的理论研究、科研实验成果、生产技术经验与总结。
《材料与冶金学报》(季刊，2002年3月创刊)是由东北大学主办、国内外发行的专业性学术期刊。开辟的主要栏目有综合评述、学术论文、研究简报、科技信息与快讯。本刊主要报道我国材料、冶金学科及相关领域的最新研究成果、介绍国外相关学科的新动态、新理论和新技术，促进学术研究、学术讨论、学术交流，以及科研成果的推广和应用。
《冶金设备》杂志是中国唯一的冶金装备行业综合性科技期刊。杂志创刊于1979年，是经中国国家新闻出版署批准由中国钢铁工业协会主管的中央级科技刊物,国内外公开发行。《冶金设备》杂志连续多年被评为全国冶金优秀科技期刊,2002年入选“中国期刊方阵”双效期刊。本杂志为大16开本，每期80页约13万字，双月刊。
中国鸣网是一个专业致力于期刊征稿、论文发表、写作指导、文献参考等服务项目的综合服务网站，为客户提供了权威、专业的服务。用心服务是我们的运行宗旨，客户满意是我们的工作目标。经过多年的发展，本站与国内上几百种权威期刊保持着密切的合作关系，已拥有大批的固定客户群，覆盖全国大部分省市。
下一篇：档案专业能发表什么杂志
精品阅读推荐
- 12016-09-27档案专业能发表什么杂志
- 22016-09-27冶金专业普刊有哪些
- 32016-09-27普刊对发表的文章有什么要求
- 42016-09-27中级职称需要畜牧兽医方面的杂志有哪些
- 52016-09-27国网评高级工程师对论文有什么要求
- 62016-09-27济南市中级职称需要几篇论文
- 72016-09-26天津市评中级职称去哪里发表文章
- 82016-09-26通信工程师职称论文发表刊物推荐
- 12014-11-18核心期刊和C刊的区别
- 22015-05-26论文相似度要小于多少才可以发表
- 32014-12-23毕业论文副标题和分标题怎么写
- 42016-02-012016年广西中小学教师职称评审要求有哪些
- 52015-04-102015年核心期刊目录什么时候公布
- 62015-06-23一篇论文可以有两个通讯作者吗？
- 72015-04-13如何去评价一篇毕业论文的好坏
- 82014-12-17毕业论文撰写实证分析都有哪些
- 12016-09-27工业园区如何通过景观规划设计防治污染
- 22016-09-27关于转基因农作物栽培技术的建议
- 32016-09-27大棚早熟西葫芦栽培技术要点
- 42016-09-27中小学教师职业道德素质现状及对策
- 52016-09-27小学数学教学如何培养学生的创新性思维
- 62016-09-27强化企业工商行政管理的战略与途径
- 72016-09-27提高会计信息质量的途径与方法
- 82016-09-27如何有效管理企业现金流
- 12016-01-27施工技术投稿探讨电网继电保护发展趋势及综合自动化系统
- 22016-01-27论文发表省级期刊投稿以学习活动为中心的网络学习活动个案研究
- 32010-09-08我国建筑类专业大学毕业生的就业形势分析
- 42016-01-26法律期刊投稿困境未成年人犯罪被害预防与对策探讨
- 52016-01-27教师征稿范文数字彩虹工程(DRP)促进差异化发展
- 62012-07-24大学生兼职现状分析及对策研究
- 72012-12-29FCGK-1型强效防蜡导流装置在濮城油田的应用
- 82010-08-19论诚实守信的重要性
优质论文推荐更多>>
电网是一个整体，因此面对这个庞大的整体，想要得到其及时的完整的信息不是那么容易的，当然，随着我国科技的不断进步，利用其一、二次设备信息慢慢的变成了可能。本文是一篇施工技术投稿的论文范文，主要论述了电网继电保护发展趋势及综合自动化系统。
我们正处于网络化的知识时代。我们的工作和生活以知识创造、信息交流和技术应用为中心，而知识也历经了从分类、层级到网络和生态的变革。本文是一篇论文发表省级期刊投稿的论文范文，主要论述了以学习活动为中心的网络学习活动个案研究。
摘要：近年来在构建和谐社会、建设社会主义新农村的大好形势下，我国的，建筑、房地产等产业的持续高速发展。从目前甚至今后几年我国的经济社会发展趋势来看，整个就业市场中对建筑类专业人才的需求量仍然将持续增长，相关就业领域中适合建筑类专业毕业生的岗位也较多。建筑类专业毕业生应该把握好当前的有利时机，实现就业的最优化。
我国《刑法》第17条规定：“已满16周岁的人犯罪，应当负刑事责任。已满14周岁不满16周岁的人，犯故意杀人，故意伤害致人重伤或死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。本文是一篇法律期刊投稿范文，主要论述了困境未成年人犯罪被害预防与对策探讨。
优质期刊推荐
- 1省级 中国建筑史论汇刊
- 2省级广西金融研究
- 3省级武汉职业技术学院学报
- 4省级苏州教育信息化
- 5省级道路交通与安全
- 6省级课程教材教学研究(幼教研究)
- 7省级课程教材教学研究(中教研究)
- 8省级华北水利水电大学学报
- 1学报《辽宁农业职业技术学院学报》
- 2学报《重庆工贸职业技术学院学报》
- 3学报《辽宁行政学院学报》
- 4学报《内蒙古财经大学学报》
- 5学报《安徽职业技术学院学报》
- 6学报《广西财政高等专科学校学报》
- 7学报《北京石油化工学院学报》
- 8学报《中国石油大学胜利学院学报》
核心期刊推荐
-
现代出版级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:11-5979/G2
国际刊号:1006-7361
单位：中国大学出版社协会现代出版
船海工程级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:42-1645/U
国际刊号:1671-7953
单位：武汉造船工程学会船海工程
贵州大学学报(社会科学版)级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:52-5001/C
国际刊号:1000-5099
单位：贵州大学贵州大学学报(社会科学版)
建筑技术开发级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:11-2178/TU
国际刊号:1001-523X
单位：北京市建筑工程研究院建筑技术开发
-
建筑技术开发级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:11-2178/TU
国际刊号:1001-523X
单位：北京市建筑工程研究院建筑技术开发
湖南农业大学学报级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:43-1257/S
国际刊号:1007-1032
单位：湖南农业大学湖南农业大学学报
中国医院药学级别：北大核心
周期：半月刊
国内刊号:42-1204/R
国际刊号:1001-5213
单位：中国药学会 中国医院药学
中国医学文摘(基础医学)级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:31-1275/R
国际刊号:1673-5501
单位：上海医科大学中国医学文摘(基础医学)
-
《人民论坛 》核心期刊级别：北大核心
周期：半月刊
国内刊号:CN 11-2961/D
国际刊号: ISSN 1004-3381
单位：人民日报社主办《人民论坛 》核心期刊
《煤炭技术》级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:CN 23-1393/TD
国际刊号:ISSN 1008-8725
单位：黑龙江科技学院 哈尔滨煤矿机械研究所主办《煤炭技术》
《中国基层医药》级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:CN 34-1190/R
国际刊号:ISSN 1008-6706
单位： 中华医学会主办《中国基层医药》
《职教论坛》级别：北大核心
周期：旬刊
国内刊号:36-1078/G4
国际刊号: 1001-7518
单位：江西科技师范学院主办《职教论坛》