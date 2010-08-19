普刊对发表的文章有什么要求

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-09-27 16:18

普刊对发表的文章有什么要求?普刊是大部分职称评审者发表论文的首选，因为普刊数量多，选择范围广，再者对论文的要求难度适中，并且见刊快出刊快，一般的中级高级发表普刊足够，有些高级职称可能会需要发表核心刊物，这样难度就大了，普刊对发表的文章有什么要求?

首先就是文章的质量，文章应当是作者自己的原创文章，最好有一定学术含量，有一定创新性，最好先翻阅下想要发表的刊物上的文章，以及刊物的投稿要求，有针对性的去写会更好一些，字数3000字左右即可，不必太长，篇幅过长一来费用会高，二来增加了文章被拒的可能性。

格式要正确，论文要有标题，作者，作者单位，摘要，关键词，正文，参考文献(没有可无)等。论文内容要有论点，一些解题类，课堂备案类的文章是最不容易通过审核的。尤其文章含有过多专业公式或符号的，杂志往往考虑排版的问题而给予否定，注明自己的联系方式，让编辑能随时与你沟通，对稿件进行及时的修改。一般情况下，作者投稿需要说明自己的联系方式及通讯地址，这涉及到了杂志邮递，文章沟通等问题。这类联系方式内容是不会被刊登出来的，但必须要添加，一般都添加在文章的最后。

最后提醒两个问题，一是不要一稿多投，这是一种学术界普遍很反感的行为，作者如果不想被杂志社拉黑名单就要杜绝一稿多投，另一个是引用他人的科研成果或结论要适当，如果大篇幅的引用会被认定为抄袭，作者在引用时可以稍作修改加以润色。