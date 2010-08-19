中级职称需要畜牧兽医方面的杂志有哪些

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-09-27 15:34

现如今人们都关心食品安全的问题，食品安全问题也是离不开畜牧兽医的，畜牧兽医一般从事养殖业，技术服务，饲料生产，兽药生产销售，宠物养殖技术服务，中级职称需要畜牧兽医方面的杂志有哪些?中级职称发表论文普刊就可以了，以下刊物供大家参考：

《中国奶牛》创刊于1983年，是由国家农业部主管、中国奶业协会主办的中央级奶牛业综合性科技期刊、中国畜牧学类核心期刊，国内外公开发行。本刊的宗旨是：宣传贯彻党和政府关于发展奶牛业和乳品加工业的方针政策和措施;深化改革，促进我国奶牛业产业化和奶牛科学的发展;研究探讨关于我国奶牛业发展战略和生产管理现代问题等;普及奶牛业科技知识;交流企业管理经验，传播国内外奶牛科技信息。

《 中国畜牧杂志》已成为畜牧科技工作者发表研究论文的重要载体，基层畜牧人员和农村养殖户交流经验的有益桥梁。 面对加入WTO后对我国养殖业的挑战，畜牧科技工作者需不断提高理论水平和技术水平，不断提高专业素质和经营管理水平。

《上海畜牧兽医通讯》是面向国内外公开发行的科技与经济传媒，多年来一直被评为全国畜牧兽医学类中文核心期刊。本刊注重先进生(独创性)和科学性、新颖性和实用性、知识性和服务性，对畜牧业科技的发展、应用、普及起导向作用，充分反映畜牧业科研开发新进展、新成果，着重介绍生产与管理新技术、新经验，广泛传播科技知识和技能，报道畜牧业科技与经济信息、发展研讨、存在问题等。

《草业与畜牧》(原《四川草原》)，创刊于1980年，是由四川省草原科学研究院和四川省畜牧兽医学会主办的畜牧类科技期刊，是以传播草地畜牧业的科研成果，保护草地生态环境，学术性与实用性相结合的科技期刊。

我国是农业大国，畜牧兽医是农业的重要组成部分，我国也一直十分重视农业和农村发展问题，畜牧兽医的发展前景还是颇为看好的，如果您还有关于畜牧兽医方面的其他问题可以登陆中国鸣网进行咨询。