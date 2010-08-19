国网评高级工程师对论文有什么要求
来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-09-27 14:54
高工的评审要求还是比较高的，因为高级工程师是工程师职称里的最高级别，参评者要满足学历、工作经验年限、通过相关专业全国统一的职称考试、论文发表一系列的条件，难度还是比较大的，国网评高级工程师对论文有什么要求?高工的论文要求有三条，满足其中一条即可：正式出版本专业学术、技术专著或译著，本人撰写二万字以上;在公开发行的科技刊物上发表本专业有较高水平的学术论文二篇以上(其中一篇为第一作者)或在国外科技刊物上发表本专业学术论文一篇以上;在全国性专业学术会议上宣读本专业有较高水平的学术论文二篇以上(其中一篇为第一作者)或在省、部级以上专业学术会议上宣读本专业有较高水平的学术论文三篇以上(其中二篇为第一作者)或在国际学术年会上宣读本专业学术论文一篇以上，以上是高工一般的要求，各个地区的要求可能有所不同。
建议高工参评者最好有1-2篇成功发表的核心论文，无论有没有要求发表核心刊物，核心论文在高工的评审中可以发挥重要作用，尤其在竞争比较激烈的情况下，另外提醒大家注意，现在有很多省份的评审，英语和论文的要求都有多变化，比如职称英语可能不是职称评审的硬性要求了，因此，参评者不妨详细了解下当地的政策，再着手进行评审的准备工作。
高工论文发表期刊推荐：《智能电网》电力论文发表期刊，创刊于2013年。以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻党的教育方针和“双百方针”，理论联系实际，开展教育科学研究和学科基础理论研究，交流科技成果，促进学院教学、科研工作的发展，为教育改革和社会主义现代化建设做出贡献。
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