济南市中级职称需要几篇论文
来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-09-27 14:18
济南市中级职称需要几篇论文?不论哪个省份，关于中级职称的要求都是大同小异的，通常的范围是1-3篇就可以了，具体看要求，行业不同、省份不同要求可能会有些差别，申报人员可以提交为申报专业技术资格评审专门撰写的论文，也可以使用在技术业务刊物上发表过的论文，但必须是由申报人员本人独立撰写期刊必须是正规期刊，也就是有CN和ISSN刊号的，如果不知道期刊是否是正规刊物，可以登录新闻出版总署网站、知网这样的比较权威的收录平台进行查询。
中级职称论文不论是写作还是发表难度都不大，写作方面，字数需要大家把握好，不宜过长，但最好超过3000字，摘要字数在 400 至500 字之间，严格按照论文的标准格式来写，把握住格式是最基本的要求，格式都不对的论文没有哪家杂志会录用，论文的内容作者最好要和自己的工作实际与经验相结合，最好有创新的亮点，如果只是一些泛泛的陈词滥调和理论，缺乏时效性，可能很快就会被编辑pass掉，需要注意的是，文章必须是原创的，抄袭率不能超过30%，这点也是最重要的，一般杂志社都会查抄袭率的，合理引用是绝对没问题的，在注意以上几点后，还需要注意下发表时间，应提前几个月准备。
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