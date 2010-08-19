天津市评中级职称去哪里发表文章
来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-09-26 17:32
有作者咨询天津市评中级职称去哪里发表文章?一般来说，中级职称的论文发表难度不高，如果需要发表的话，投普刊就够了，有一点需要提醒大家注意，今年以来有一些省份的职称评审政策做出了新规定，职称外语和计算机应用能力考试不再作为专业技术职务资格评审的必要条件，大家一定要了解清楚所在地区的具体规定，下面给大家推荐天津可以发表中级职称论文刊物：
《天津纺织科技》将以面料为纽带，衔接上中下游，全方位报道纺织业、服装业、化学纤维制造业、纺织印染助剂行业和纺织专用设备制造业的新技术、新工艺、新产品、新装备。突出创新性、交叉性、系统性;注重实用性、知识性和可读性,使读者能够全面了解纺织科学研究不同层次和各个侧面的成就及发展的总体水平。
《天津冶金》杂志是国家科委批准、国内公开发行的冶金科技期刊。是《中国期刊全文数据库》、《中国核心期刊数据库》、《中国学术期刊综合评价数据库》、《中国核心期刊数据库》入编杂志。
《天津农林科技》办刊宗旨是：主要报道国内外农、林、牧、渔的科研生产新动态、新成果，注重科学性、实用性和实效性，是科研教学人员学术交流的园地、了解国内外科技信息的窗口，是农民科学种田、勤劳致富的向导。
中国鸣网是一个专业致力于期刊征稿、论文发表、写作指导、文献参考等服务项目的综合服务网站，为客户提供了权威、专业的服务。用心服务是我们的运行宗旨，客户满意是我们的工作目标。经过多年的发展，本站与国内上几百种权威期刊保持着密切的合作关系，已拥有大批的固定客户群，覆盖全国大部分省市。
下一篇：返回列表
精品阅读推荐
- 12016-09-26天津市评中级职称去哪里发表文章
- 22016-09-26通信工程师职称论文发表刊物推荐
- 32016-09-26土壤微生物论文投稿的期刊有哪些
- 42016-09-23教育系统刊物或杂志有哪些
- 52016-09-23毕业生发论文需要多少费用
- 62016-09-23电力系统的普通刊物有哪些好发表一点
- 72016-09-23高职教师投论文期刊汇总
- 82016-09-22江西发表论文的刊物有哪些
- 12014-11-18核心期刊和C刊的区别
- 22015-05-26论文相似度要小于多少才可以发表
- 32014-12-23毕业论文副标题和分标题怎么写
- 42016-02-012016年广西中小学教师职称评审要求有哪些
- 52015-04-102015年核心期刊目录什么时候公布
- 62015-06-23一篇论文可以有两个通讯作者吗？
- 72015-04-13如何去评价一篇毕业论文的好坏
- 82014-12-17毕业论文撰写实证分析都有哪些
- 12016-09-26女性生殖和天癸的关系
- 22016-09-26桥梁工程建设中清水混凝土施工技术的应用要点
- 32016-09-26如何在小学语文教学中培养学生的创新思维
- 42016-09-26城市餐厨垃圾管理存在的问题
- 52016-09-26高校思想政治教育对大学生全面发展的影响
- 62016-09-26如何在会计核算中进行纳税筹划
- 72016-09-26自我管理在糖尿病管理中的作用与意义
- 82016-09-26公路机电系统管理中存在的问题鸡对策
- 12016-01-27施工技术投稿探讨电网继电保护发展趋势及综合自动化系统
- 22016-01-27论文发表省级期刊投稿以学习活动为中心的网络学习活动个案研究
- 32010-09-08我国建筑类专业大学毕业生的就业形势分析
- 42016-01-26法律期刊投稿困境未成年人犯罪被害预防与对策探讨
- 52016-01-27教师征稿范文数字彩虹工程(DRP)促进差异化发展
- 62012-07-24大学生兼职现状分析及对策研究
- 72012-12-29FCGK-1型强效防蜡导流装置在濮城油田的应用
- 82010-08-19论诚实守信的重要性
优质论文推荐更多>>
电网是一个整体，因此面对这个庞大的整体，想要得到其及时的完整的信息不是那么容易的，当然，随着我国科技的不断进步，利用其一、二次设备信息慢慢的变成了可能。本文是一篇施工技术投稿的论文范文，主要论述了电网继电保护发展趋势及综合自动化系统。
我们正处于网络化的知识时代。我们的工作和生活以知识创造、信息交流和技术应用为中心，而知识也历经了从分类、层级到网络和生态的变革。本文是一篇论文发表省级期刊投稿的论文范文，主要论述了以学习活动为中心的网络学习活动个案研究。
摘要：近年来在构建和谐社会、建设社会主义新农村的大好形势下，我国的，建筑、房地产等产业的持续高速发展。从目前甚至今后几年我国的经济社会发展趋势来看，整个就业市场中对建筑类专业人才的需求量仍然将持续增长，相关就业领域中适合建筑类专业毕业生的岗位也较多。建筑类专业毕业生应该把握好当前的有利时机，实现就业的最优化。
我国《刑法》第17条规定：“已满16周岁的人犯罪，应当负刑事责任。已满14周岁不满16周岁的人，犯故意杀人，故意伤害致人重伤或死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。本文是一篇法律期刊投稿范文，主要论述了困境未成年人犯罪被害预防与对策探讨。
优质期刊推荐
- 1省级苏州教育信息化
- 2省级道路交通与安全
- 3省级课程教材教学研究(幼教研究)
- 4省级课程教材教学研究(中教研究)
- 5省级华北水利水电大学学报
- 6省级广西市场与价格
- 7省级诗林
- 8省级启迪与智慧
- 1学报《辽宁农业职业技术学院学报》
- 2学报《重庆工贸职业技术学院学报》
- 3学报《辽宁行政学院学报》
- 4学报《内蒙古财经大学学报》
- 5学报《安徽职业技术学院学报》
- 6学报《广西财政高等专科学校学报》
- 7学报《北京石油化工学院学报》
- 8学报《中国石油大学胜利学院学报》
核心期刊推荐
-
现代出版级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:11-5979/G2
国际刊号:1006-7361
单位：中国大学出版社协会现代出版
船海工程级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:42-1645/U
国际刊号:1671-7953
单位：武汉造船工程学会船海工程
贵州大学学报(社会科学版)级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:52-5001/C
国际刊号:1000-5099
单位：贵州大学贵州大学学报(社会科学版)
建筑技术开发级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:11-2178/TU
国际刊号:1001-523X
单位：北京市建筑工程研究院建筑技术开发
-
建筑技术开发级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:11-2178/TU
国际刊号:1001-523X
单位：北京市建筑工程研究院建筑技术开发
湖南农业大学学报级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:43-1257/S
国际刊号:1007-1032
单位：湖南农业大学湖南农业大学学报
中国医院药学级别：北大核心
周期：半月刊
国内刊号:42-1204/R
国际刊号:1001-5213
单位：中国药学会 中国医院药学
中国医学文摘(基础医学)级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:31-1275/R
国际刊号:1673-5501
单位：上海医科大学中国医学文摘(基础医学)
-
《人民论坛 》核心期刊级别：北大核心
周期：半月刊
国内刊号:CN 11-2961/D
国际刊号: ISSN 1004-3381
单位：人民日报社主办《人民论坛 》核心期刊
《煤炭技术》级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:CN 23-1393/TD
国际刊号:ISSN 1008-8725
单位：黑龙江科技学院 哈尔滨煤矿机械研究所主办《煤炭技术》
《中国基层医药》级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:CN 34-1190/R
国际刊号:ISSN 1008-6706
单位： 中华医学会主办《中国基层医药》
《职教论坛》级别：北大核心
周期：旬刊
国内刊号:36-1078/G4
国际刊号: 1001-7518
单位：江西科技师范学院主办《职教论坛》