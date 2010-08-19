天津市评中级职称去哪里发表文章

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-09-26 17:32

有作者咨询天津市评中级职称去哪里发表文章?一般来说，中级职称的论文发表难度不高，如果需要发表的话，投普刊就够了，有一点需要提醒大家注意，今年以来有一些省份的职称评审政策做出了新规定，职称外语和计算机应用能力考试不再作为专业技术职务资格评审的必要条件，大家一定要了解清楚所在地区的具体规定，下面给大家推荐天津可以发表中级职称论文刊物：

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《天津农林科技》办刊宗旨是：主要报道国内外农、林、牧、渔的科研生产新动态、新成果，注重科学性、实用性和实效性，是科研教学人员学术交流的园地、了解国内外科技信息的窗口，是农民科学种田、勤劳致富的向导。

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