通信工程师职称论文发表刊物推荐
来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-09-26 16:12
通信工程专业一直是比较热门的专业，就业前景颇为看好，我国高校每年为行业输送许多优秀的通信技术人才，这些人才的就业方向还是比较广泛的，比如电子通信企业、科研机构、IT行业等，一些商贸、金融行业也需要通信技术人才，通信工程师的职业发展离不开职称的评审，初级、中级职业水平采用考试的方式评价。高级职业水平实行考试与评审结合的方式评价，通信工程师职称论文发表刊物有哪些呢?可以参考以下期刊：
《无线电通信技术》办刊宗旨为认真贯彻执行国家对科技期刊制定的有关政策和法规，坚持本刊的技术性、学术性强的电子类科技期刊属性，充分发挥本刊科技信息载体的作用，突出学术性，以数字信息网络为平台，以及时报道通信领域的最新科技成果与前沿技术为主线，技术与市场紧密结合，不断提高其社会效益和经济效益，成为国内有重大影响、可作为国际交流的精品科技期刊。
《中国移动通信》是专注于移动通信产业的国际商业媒体品牌，是服务于中国信息产业和国际知名通信企业及投资企业的国际性综合杂志。同时作为中国移动通信联合会(CMCA)会刊，它延聘了多位国内外顶级专家和学者，借助他们的思维及智慧，对国家产业政策和行业发展产生了重要的推动作用和广泛的影响。
《通信管理与技术》杂志以“宣传通信政策法规，关注通信发展趋势，传播通信管理理念，跟踪通信前沿技术，搭建业界交流平台，普及现代通信知识”为宗旨，努力成为政府与企业、企定与企业相互沟通与合作的纽带，成为交流通信企业经营管理经验和通信技术的平台。
《信息安全与通信保密》杂志是经国家新闻出版署批准出版的我国第一家全面介绍信息安全与通信保密的大型综合指导性技术月刊，面向国内外公开发行。本刊努力宣传党和国家的相关政策，积极引导产业方向，开辟技术理论园地，提供权威行业咨询，融权威性、指导性、新闻性、技术性、文献性和可读性于一体。
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我们正处于网络化的知识时代。我们的工作和生活以知识创造、信息交流和技术应用为中心，而知识也历经了从分类、层级到网络和生态的变革。本文是一篇论文发表省级期刊投稿的论文范文，主要论述了以学习活动为中心的网络学习活动个案研究。
摘要：近年来在构建和谐社会、建设社会主义新农村的大好形势下，我国的，建筑、房地产等产业的持续高速发展。从目前甚至今后几年我国的经济社会发展趋势来看，整个就业市场中对建筑类专业人才的需求量仍然将持续增长，相关就业领域中适合建筑类专业毕业生的岗位也较多。建筑类专业毕业生应该把握好当前的有利时机，实现就业的最优化。
我国《刑法》第17条规定：“已满16周岁的人犯罪，应当负刑事责任。已满14周岁不满16周岁的人，犯故意杀人，故意伤害致人重伤或死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。本文是一篇法律期刊投稿范文，主要论述了困境未成年人犯罪被害预防与对策探讨。
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现代出版级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:11-5979/G2
国际刊号:1006-7361
单位：中国大学出版社协会现代出版
船海工程级别：北大核心
周期：双月刊
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贵州大学学报(社会科学版)级别：北大核心
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建筑技术开发级别：北大核心
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湖南农业大学学报级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:43-1257/S
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单位：湖南农业大学湖南农业大学学报
中国医院药学级别：北大核心
周期：半月刊
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中国医学文摘(基础医学)级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:31-1275/R
国际刊号:1673-5501
单位：上海医科大学中国医学文摘(基础医学)
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《人民论坛 》核心期刊级别：北大核心
周期：半月刊
国内刊号:CN 11-2961/D
国际刊号: ISSN 1004-3381
单位：人民日报社主办《人民论坛 》核心期刊
《煤炭技术》级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:CN 23-1393/TD
国际刊号:ISSN 1008-8725
单位：黑龙江科技学院 哈尔滨煤矿机械研究所主办《煤炭技术》
《中国基层医药》级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:CN 34-1190/R
国际刊号:ISSN 1008-6706
单位： 中华医学会主办《中国基层医药》
《职教论坛》级别：北大核心
周期：旬刊
国内刊号:36-1078/G4
国际刊号: 1001-7518
单位：江西科技师范学院主办《职教论坛》