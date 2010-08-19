通信工程师职称论文发表刊物推荐

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-09-26 16:12

通信工程专业一直是比较热门的专业，就业前景颇为看好，我国高校每年为行业输送许多优秀的通信技术人才，这些人才的就业方向还是比较广泛的，比如电子通信企业、科研机构、IT行业等，一些商贸、金融行业也需要通信技术人才，通信工程师的职业发展离不开职称的评审，初级、中级职业水平采用考试的方式评价。高级职业水平实行考试与评审结合的方式评价，通信工程师职称论文发表刊物有哪些呢?可以参考以下期刊：

《无线电通信技术》办刊宗旨为认真贯彻执行国家对科技期刊制定的有关政策和法规，坚持本刊的技术性、学术性强的电子类科技期刊属性，充分发挥本刊科技信息载体的作用，突出学术性，以数字信息网络为平台，以及时报道通信领域的最新科技成果与前沿技术为主线，技术与市场紧密结合，不断提高其社会效益和经济效益，成为国内有重大影响、可作为国际交流的精品科技期刊。

《中国移动通信》是专注于移动通信产业的国际商业媒体品牌，是服务于中国信息产业和国际知名通信企业及投资企业的国际性综合杂志。同时作为中国移动通信联合会(CMCA)会刊，它延聘了多位国内外顶级专家和学者，借助他们的思维及智慧，对国家产业政策和行业发展产生了重要的推动作用和广泛的影响。

《通信管理与技术》杂志以“宣传通信政策法规，关注通信发展趋势，传播通信管理理念，跟踪通信前沿技术，搭建业界交流平台，普及现代通信知识”为宗旨，努力成为政府与企业、企定与企业相互沟通与合作的纽带，成为交流通信企业经营管理经验和通信技术的平台。

《信息安全与通信保密》杂志是经国家新闻出版署批准出版的我国第一家全面介绍信息安全与通信保密的大型综合指导性技术月刊，面向国内外公开发行。本刊努力宣传党和国家的相关政策，积极引导产业方向，开辟技术理论园地，提供权威行业咨询，融权威性、指导性、新闻性、技术性、文献性和可读性于一体。

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