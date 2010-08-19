教育系统刊物或杂志有哪些
来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-09-23 16:40
什么是好的教育?有句话说得好，教育的意义在与能否唤醒学生的灵魂，学生感觉不到教条式应试教育，但是却实实在在影响了学生的性格和心灵，这便是好的教育，我国教育近些年取得了比较大的进步，但是在教育方法和教育理念上还不够完善，有待提升的空间还很大，这需要广大教育工作者在工作中不断总结经验教训，教育系统刊物或杂志有哪些?
《教育与职业》杂志是我国著名教育家黄炎培先生于1917年创办，中共中央统战部主管，中华职业教育社主办，在目前中国近万种期刊中创办最早、刊史最长，是全国中文核心期刊，覆盖全国各省市及港澳台、东南亚等地区，至今已有90年的历史。
《现代教育科学》它以服务中学教师群体为宗旨，以提高中学教师的职业素养，感悟中学教师的美丽人生为己任，面向全国的中学教师与教育工作者，走进他们的生活，反映他们的心声，关注他们的专业成长!
《教育教学论坛》杂志社系教育类专业学术期刊，由国家新闻出版总署批准，河北出版集团主管，河北教育出版社主办.国内统一连续出版物号：CN13-1399/G4，国际刊号：ISSN1674-9324，邮发代号：18-219。
教育期刊一直是期刊当中的一个大类，数量众多，教师朋友需要发表的时候需要仔细选择，主要还是选择适合自己发表的刊物，这就需要大家结合自己的岗位需求具体考虑，有些学校会指定发表的刊物，这样就省去了作者自己选择刊物的时间和精力，如果学校没有指定刊物，那就需要作者自己选择了，大家可登陆中国鸣网进行教育期刊的搜索和查询，也可以直接咨询鸣网在线客服。
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我们正处于网络化的知识时代。我们的工作和生活以知识创造、信息交流和技术应用为中心，而知识也历经了从分类、层级到网络和生态的变革。本文是一篇论文发表省级期刊投稿的论文范文，主要论述了以学习活动为中心的网络学习活动个案研究。
摘要：近年来在构建和谐社会、建设社会主义新农村的大好形势下，我国的，建筑、房地产等产业的持续高速发展。从目前甚至今后几年我国的经济社会发展趋势来看，整个就业市场中对建筑类专业人才的需求量仍然将持续增长，相关就业领域中适合建筑类专业毕业生的岗位也较多。建筑类专业毕业生应该把握好当前的有利时机，实现就业的最优化。
我国《刑法》第17条规定：“已满16周岁的人犯罪，应当负刑事责任。已满14周岁不满16周岁的人，犯故意杀人，故意伤害致人重伤或死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。本文是一篇法律期刊投稿范文，主要论述了困境未成年人犯罪被害预防与对策探讨。
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《中国基层医药》级别：北大核心
周期：月刊
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《职教论坛》级别：北大核心
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