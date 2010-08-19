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教育系统刊物或杂志有哪些

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-09-23 16:40

 　　什么是好的教育?有句话说得好，教育的意义在与能否唤醒学生的灵魂，学生感觉不到教条式应试教育，但是却实实在在影响了学生的性格和心灵，这便是好的教育，我国教育近些年取得了比较大的进步，但是在教育方法和教育理念上还不够完善，有待提升的空间还很大，这需要广大教育工作者在工作中不断总结经验教训，教育系统刊物或杂志有哪些?

　　《教育与职业》杂志是我国著名教育家黄炎培先生于1917年创办，中共中央统战部主管，中华职业教育社主办，在目前中国近万种期刊中创办最早、刊史最长，是全国中文核心期刊，覆盖全国各省市及港澳台、东南亚等地区，至今已有90年的历史。

教育与职业

　　《现代教育科学》它以服务中学教师群体为宗旨，以提高中学教师的职业素养，感悟中学教师的美丽人生为己任，面向全国的中学教师与教育工作者，走进他们的生活，反映他们的心声，关注他们的专业成长!

现代教育科学

　　《教育教学论坛》杂志社系教育类专业学术期刊，由国家新闻出版总署批准，河北出版集团主管，河北教育出版社主办.国内统一连续出版物号：CN13-1399/G4，国际刊号：ISSN1674-9324，邮发代号：18-219。

教育教学论坛

    教育期刊一直是期刊当中的一个大类，数量众多，教师朋友需要发表的时候需要仔细选择，主要还是选择适合自己发表的刊物，这就需要大家结合自己的岗位需求具体考虑，有些学校会指定发表的刊物，这样就省去了作者自己选择刊物的时间和精力，如果学校没有指定刊物，那就需要作者自己选择了，大家可登陆中国鸣网进行教育期刊的搜索和查询，也可以直接咨询鸣网在线客服。

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