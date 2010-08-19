毕业生发论文需要多少费用

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-09-23 15:15

对于很多毕业生来说，毕业论文是件让人挠头的烦心事儿，不论是本科生还是研究生，似乎都觉得这是个难题，毕业论文是毕业生顺利毕业的必经环节，一篇合格的论文，一场完美的答辩可以说是大学生涯的圆满的句点，然而毕业论文却让许多毕业生犯了难，其实毕业论文的写作难度还算适中，相比之下，研究生的毕业论文难度稍大一些，本科毕业论文还是比较容易的，除了难度以外，毕业生最关心的就是价格问题了，毕业生发论文需要多少费用?

总的来说毕业论文的发表费用不高，一般本科毕业论文发表省级刊物就可以了，普刊的版面费用普遍不高，多数在600-1000元左右，价格适中，即便没有工作收入的大学生也是可以负担得起的，研究生毕业论文略有不同，第一，研究生毕业论文的篇幅比本科毕业论文要长，第二，有些院校会要求发表核心刊物，这样一来，研究生论文的费用就要高一些，核心刊物的发表费用通常都在万元以上，如果毕业生自己拿不准选择什么样的刊物可以多多请教导师和同学。

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