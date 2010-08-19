电力系统的普通刊物有哪些好发表一点

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-09-23 14:42

电力为各行各业发展提供了基础能源，也是人们日常生活的基础能源，没有电力，社会将不能正常运转，近年来我国大力发展风力、水力等新能源发电，取得了令人瞩目的成绩，构建节能减排电力系统越来越重要，并且势在必行，但我国目前的电力能源市场基本还是过去的传统模式，电力改革成为一大重点，电力系统的普通刊物有哪些好发表一点?

《电力与能源》双月刊，国际刊号ISSN 1005-7439，国内刊号CN 31-1458/TK，为国家新闻出版署批准的正式出版物。上海市工程热物理学会会刊。中国学术期刊综合评价数据库来源期刊，《中国核心期刊(遴选)数据库》收录期刊，《中国科技期刊数据库》全文收录期刊，《中国学术期刊(光盘版)》全文收录期刊，万方数据收录期刊，中国期刊网收录期刊，全国《CAJ- CD规范》执行优秀期刊。《能源技术》杂志社为全国能源刊物协会副理事长单位。

《河北电力技术》是由河北省电力公司主管，河北省电机工程学会，河北省电力研究院合办的河北省唯一的电力科技刊物;是河北省优秀科技期刊，并入编中国学术期刊(光盘版);主要刊登发电输配电(包括农电)、用电、电力建设、科研设计、技术改造等方面的论文和经验成果。

《电力学报》刊登电力、电机、热能动力、土木建筑、企业管理、计算机技术以及相关基础学科(含数、理、化、力学)的研究成果。

《华北电业》是经国家新闻出版总署正式批准的公开发行刊物，国内标准刊号：CN11——3417/F，国际标准刊号：ISSN1005——3107，同时还是清华大学《中国学术期刊(光盘版)》和“中国期刊网”的入编成员期刊。

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