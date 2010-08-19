高职教师投论文期刊汇总

来源：中国鸣网位置：期刊论文百科问答时间：2016-09-23 13:39

高职院校是我国教育体系的重要组成部分，但是不少人对高职院校是有偏见的，认为高职院校的学生整体的竞争力不如普通院校，升职加薪个人职业发展都比不上普通院校，其实，近年来随着国家和社会对职业教育的重视，高职教育取得了较好的发展，一些高职院校的学生还没毕业就被一些企业签走了，就业情况远超过一些普通院校，这些离不开高职教育工作者的辛勤付出，高职教师同样需要评定职称，高职教师去哪里发表论文呢?高职教师投论文期刊汇总：

《高职论丛》职业教育杂志，坚持为社会主义服务的方向，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论为指导，贯彻“百花齐放、百家争鸣”和“古为今用、洋为中用”的方针，坚持实事求是、理论与实际相结合的严谨学风，传播先进的科学文化知识，弘扬民族优秀科学文化，促进国际科学文化交流，探索防灾科技教育、教学及管理诸方面的规律，活跃教学与科研的学术风气，为教学与科研服务。

《山东高等教育》高教杂志，创刊于1982年，由青岛大学师范学院主办。创刊于1982年的《青岛大学师范学院学报》(2013年更名为《山东高等教育》)在国内外公开发行。

《高等职业教育》为综合性刊物。依靠自身力量开展理论研讨和科学研究工作，提高教职工的思想水平和业务能力，为学校的建设与发展培养一支骨干队伍。具有鲜明的学术性、职教性、应用性特色。刊登自然科学和社会科学方面的论文、在高等职业教育领域理论与实践方面有创新的探索性文章。

《中国高等教育》由中华人民共和国教育部创办并直接主管，是全国高等教育导向性、综合性理论刊物。其前身是创刊于1965年，复刊于1982年的《高教战线》，1986年7月正式更名为《中国高等教育》，陈云同志题写刊名。

越来越多企业不再过分注重学历，相反更加注重实际能力，更多的公司更缺少专业的技能型人才，对真正的人才，公司不会吝啬，因此，高职院校的发展是极为看好的，中国鸣网是一个专业致力于期刊征稿、论文发表、写作指导、文献参考等服务项目的综合服务网站，为客户提供了权威、专业的服务。用心服务是我们的运行宗旨，客户满意是我们的工作目标。经过多年的发展，本站与国内上几百种权威期刊保持着密切的合作关系，已拥有大批的固定客户群，覆盖全国大部分省市。